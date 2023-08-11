Эксперт: Запуск «Луны-25» говорит о возвращении России в большой космос

Эксперт Моисеев: Запуск «Луны-25» говорит о возвращении России в большой космос

Tекст: Евгений Поздняков

«Основная задача запуска «Луны-25» – восстановление технологий и навыков, которыми располагал СССР еще в середине прошлого века. К сожалению, за последние несколько десятилетий человечество практически забыло о покорении космоса, и сегодня о многом приходится лишь вспоминать. Текущий полет связан с необходимостью отработать методы посадки на поверхности спутника Земли», – сказал Иван Моисеев, руководитель Института космической политики.

«Кроме того, аппарат оснащен небольшим комплектом приборов для исследования грунта. Планируется, что станция сядет на Южном полюсе Луны. Это огромное достижение для нашей страны. При этом данный запуск не станет одноразовым мероприятием. Россия планирует длительную кампанию по изучению спутника», – считает эксперт.

«Следующие запуски исследовательских аппаратов на Луну планируются уже с 2027 года. По советским меркам, конечно, это значительный разрыв между миссиями, но сейчас мы имеем качественно иные обстоятельства. Многому приходится обучаться почти с нуля, а западные санкции в определенной степени препятствуют российским начинаниям в освоении космоса», – подчеркивает собеседник.

«Однако, несмотря на имеющиеся проблемы, мы с большой уверенностью делаем шаг навстречу неизведанному. Уже запланирован выход на орбиту Луны, повторная посадка на поверхности спутника и даже взятие грунта. Конечно, нам есть к чему стремиться. Китай, например, в настоящий момент серьезно опережает Россию на этом пути, но сам факт возвращения РФ к освоению большого космоса внушает оптимизм», – резюмирует Моисеев.

Ранее Россия с космодрома «Восточный» запустила ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Это первая миссия в новейшей истории РФ, целью которой является высадка на естественном спутнике Земли. Непосредственно полет к Луне займет около пяти суток.

Траектория движения аппарата будет корректироваться: первые изменения ожидаются уже через полтора дня после старта. Следующие исправления в курс внесут за сутки до выхода станции на орбиту вокруг спутника. После этого ожидается выполнение операции торможения при помощи двигательной установки.

Полет вокруг Луны по круговой околополярной орбите высотой 100 км продлится три дня. Затем планируется осуществить мягкую посадку в районе Южного полюса спутника, что ориентировочно произойдет 21 августа. Отмечается, что одной из наиболее важных задач миссии станет изучение плазменно-пылевой экзосферы естественного спутника.

При этом глава Роскосмоса Юрий Борисов уже анонсировал запуски следующих исследовательских аппаратов. Так, в 2027 году Россия отправит в космос «Луну-26», затем – «Луну-27», а в 2030 или позже – «Луну-28».

После этого произойдет переход к следующей фазе: вместе с КНР РФ получит возможность осуществить пилотируемое посещение спутника и строительство на нем базы. Борисов отметил, что программа является длительной и важной. При этом задачи миссии «Луна-25» носят исключительно «мирный характер».