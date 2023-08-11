Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.2 комментария
Названы сроки запуска следующих миссий «Луна»
Глава Роскосмоса Борисов назвал сроки запуска миссий «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28»
В 2027 году Россия планирует запустить аппарат «Луна-26», еще через год – «Луна-27», а в 2030 году или позже – «Луна-28», сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Он сообщил, что после этого произойдет переход к следующей фазе программы: вместе с Китаем Россия перейдет к возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы, передает ТАСС.
Борисов отметил, что программа является длительной и важной.
Глава Роскосмоса заверил также, что задачи миссии «Луна-25» носят «чисто мирный характер».
Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02.10 мск. Ожидается, что высокоточная посадка на Луну состоится 21 августа.