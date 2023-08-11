«Союз» с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовал с Восточного

Ракета «Союз» с первым в истории современной России лунным аппаратом стартовала с Восточного

Tекст: Ольга Никитина

Ракета стартовала в 02.11 мск. Спустя некоторое время комментатор на наблюдательном пункте сообщил, что разгонный блок «Фрегат» с автоматической станцией «Луна-25» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» и вышел на околоземную орбиту.

Как сообщали в Роскосмосе, через девять минут после старта от третьей ступени ракеты отделится разгонный блок «Фрегат» со станцией. Это будет первый этап.

Второй этап, сам полет к Луне, займет около пяти суток. Траектория полета будет корректироваться: первая корректировка ожидается через полтора дня после старта, вторая – за день до выхода на орбиту вокруг Луны, передает РИА «Новости».

Третий этап начнется с торможения станции при помощи двигательной установки. Полет вокруг Луны по круговой околополярной орбите высотой 100 км продлится три дня.

На четвертом этапе «Луна-25» перейдет на эллиптическую посадочную орбиту с минимальной высотой 18 км и, после выполнения расчетов, совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Это случится ориентировочно 21 августа.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый, одним из важных экспериментов «Луны-25» станет изучение плазменно-пылевой экзосферы естественного спутника Земли.

Зеленый объяснил, что Луна – это «застывшее сонное царство», там ничего не меняется, кроме падений метеоритов. Садясь на поверхность, аппарат нарушает это «равновесие». Поднявшаяся в воздух пыль может представлять опасность, поскольку она оседает на аппарате и падает на человека, если он будет идти по Луне.

Там, в отличие от Земли, пыль не такая «безобидная», отметил Зеленый. По его словам, она очень мелкая, имеет острые края и электрический заряд. Пыль является очень важным элементом природной среды на Луне.

По словам научного руководителя Института космических исследований РАН, очень важно понять свойства этой пылевой экзосферы Луны и проследить, как пыль релаксирует.