Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.2 комментария
Названа дата посадки «Луны-25» на естественный спутник Земли
Глава Роскосмоса Борисов: Посадка «Луны-25» на естественный спутник Земли ожидается 21 августа
Глава Роскосмоса Юрий Борисов назвал успешным старт ракеты «Союз» с автоматической станцией «Луна-25» с космодрома Восточный и выразил надежду, что высокоточная посадка на Луну состоится, как и ожидается, 21 августа.
Борисов подчеркнул, что боевой расчет отработал штатно и слаженно, передает ТАСС.
В свою очередь гендиректор РКК «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что до конца года ожидается еще два пуска ракет-носителей «Союз» с космодрома Восточный.
Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02.10 мск. Миссия может стать первым аппаратом, который осуществит посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли.