Российская авиация нанесла удары по украинским войскам на нескольких направлениях

Tекст: Антон Антонов

Астафьев рассказал, что истребители-бомбардировщики Су-34 поразили свыше десяти объектов вооруженных сил Украины на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском направлениях. Также уничтожена живая сила противника у населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка, бронетехника ВСУ – в районах Курдюмовки и Клещеевки (Артемовский район ДНР). FPV-дронами поражены две БМП украинских войск в районе Андреевки. Кроме того, беспилотники атаковали опорный пункт ВСУ у населенного пункта Красное. Артиллерия уничтожила пять украинских БМП и БТР на Соледаро-Артемовском направлении, передает РИА «Новости».

В свою очередь Савчук рассказал, что авиация и артиллерия нанесли удары по ВСУ на Краснолиманском направлении в районах червонопоповского участка и Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 50 боевиков, БМП и пикап, передает ТАСС.

Нанесены авиаудары по двум командно-наблюдательным пунктам, полевому складу боеприпасов и комплексу радиоэлектронной борьбы ВСУ у населенных пунктов Торское и Серебрянка. На Сватовском направлении российская авиация поразила штурмовые группы ВСУ, уничтожила пикап и до десяти украинских боевиков.

В результате контрбатарейной борьбы были поражены украинские РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Российская ПВО сбила три беспилотника ВСУ у населенных пунктов Рубежное, Новоалександровка и Варваровка.

Напомним, российские военные продвигаются на Купянском направлении. Освобождение за последние несколько дней пяти населенных пунктов на данном направлении стало «серьезным показателем» для российских военных, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.