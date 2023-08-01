На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.25 комментариев
Полянский: США начали председательство в СБ ООН «не с той ноги»
Зампостпреда РФ при ООН Полянский: США начали председательство в СБ ООН «не с той ноги»
США начали свое председательство в Совете Безопасности ООН «не с той ноги», попытавшись установить свою волю, а не добиться согласованной позиции при принятии программы, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Так он прокомментировал отказ России поддержать предложенную Вашингтоном программу работы СБ ООН на август, передает ТАСС.
Полянский подчеркнул, что задача председателя заключается в том, чтобы добиться общей позиции. Председатель СБ ООН – первый среди равных, его задача не в том, чтобы продавливать свою позицию и позицию своих союзников.
«Может быть, это нормально для порядка, основанного на их правилах, но это ненормально для традиций и практик, которыми мы руководствуемся в Совете», – подчеркнул он.
Ранее Полянский заявил, что США переступают моральные границы в попытке спасти киевский режим.