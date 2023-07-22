Полянский: США переступают моральные границы в попытке спасти киевский режим

Вашингтон переступает все моральные границы, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, говоря о гибели военкора Ростислава Журавлева от кассетного боеприпаса.

Кассетные боеприпасы убивают журналистов на Украине, их поставили США, напомнил Полянский в своем Twitter, передает РИА «Новости».

Он задался вопросом о том, какое общественное мнение в США сформировалось о том, что Вашингтон переступает все «моральные «красные линии» в тщетной попытке спасти» киевский режим.

«Похоже, что истеблишмент США может только поучать других», – заключил Полянский.

Минобороны сообщило в субботу, что ВСУ ударили по журналистам «Известий» и РИА «Новости», погиб корреспондент Ростислав Журавлев. Ведомство указало, что удар был произведен кассетным боеприпасом.