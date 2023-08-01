На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.22 комментария
Шойгу: Россия готова помочь в повышении боевых возможностей ВС Алжира
Шойгу заявил о готовности способствовать повышению боевых возможностей ВС Алжира
Министерство обороны России готово оказать содействие повышению боевых возможностей вооруженных сил Алжира, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на переговорах с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шангрихой.
Он добавил, что Россия и Алжир дали миру понять, что нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Запада, передает ТАСС.
Москва заинтересована в лидирующей позиции Алжира в укреплении региональной безопасности и стабильности на севере Африканского континента. Министр добавил, что Россия поддерживает право каждой страны на принятие суверенных решений по международным и внутригосударственным вопросам, в частности тех, которые связаны с безопасностью.
В Минобороны напомнили, что Россия и Алжир подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве.