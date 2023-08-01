На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.22 комментария
Прилепин заявил, что назначен замкомандира полка Росгвардии «Оплот»
Писатель Захар Прилепин заявил во вторник, что стал заместителем командира полка Росгвардии «Оплот», он уточнил, что вернется в строй после полного выздоровления.
Батальон «Оплот» был создан полковником Сергеем Завдовеевым, сейчас он расширяется до полка и получает личный состав и тяжелое вооружение, сказал писатель, передает ТАСС.
Прилепин отметил, что получил должность замкомандира полка и вернется в строй после излечения.
Напомним, в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин. Погиб соратник писателя Александр Шубин. Прилепин получил ранения и сейчас восстанавливается после лечения.
Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал Прилепина.