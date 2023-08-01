На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.16 комментариев
Народный артист Юрий Назаров срочно госпитализирован
Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован в московскую больницу после падения в метро
Народный артист России Юрий Назаров рассказал о госпитализации в московскую больницу из-за сильного ушиба после падения на лестнице в метро.
Назаров рассказал, что бежал вприпрыжку «через лестницу» и «зацепился пяткой». По словам артиста, он упал и ударился, поднимаясь по лестнице в метро, потом добрался до дома, но решил обратиться к медикам из-за гематомы. Назаров уточнил, что его положили в больницу на пять дней, а потом обещают отпустить. «Духом молодой, а телом – 86», – добавил с иронией народный артист России, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин наградил Назарова орденом за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. В сентябре 2020 года Назаров в возрасте 83 лет попал в реанимацию с двусторонней пневмонией.
Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. Окончил театральное училище имени Б. Щукина. Работал в Театре им. Ленинского комсомола, затем в Театре-студии киноактера. Снялся более чем в 300 фильмах и сериалах. Среди картин с его участием – «Горячий снег», «Андрей Рублев», «Сталинград», «Маленькая Вера», «Единичка», «Угрюм-река».