Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.4 комментария
МИД посоветовал британскому министру «прикусить язык»
Посол по особым поручениям МИД России Озеров посоветовал британскому министру Клеверли «прикусить язык»
Комментируя заявления главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о российских проектах для Африки, посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров посоветовал ему «прикусить язык».
Клеверли заявил, что Россия якобы предлагает Африке поверхностно привлекательные проекты. Озеров, который возглавляет секретариат «Форума партнерства Россия – Африка», рекомендовал ему «изучить опыт России в сфере безопасности», где у российской стороны «чрезвычайно глубоко разработаны комплексные подходы», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Озеров пояснил, что говорит не только о «борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, обычной криминальной преступностью», но и о сохранении «стабильности и устойчивости» стран в целом. Этим, по словам Озерова, «британские партнеры не блещут». Он подчеркнул, что британцы «всегда заняты в основном организацией военных переворотов, стравливанием одних стран с другими, созданием конфликтных ситуаций». «Поэтому на месте Клеверли я бы все-таки прикусил язык и подумал о том, что российский опыт чрезвычайно популярен и востребован в Африке», – сказал Озеров.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что саммит Россия – Африка прошел на достойном уровне и завершился с хорошими результатами. Глава государства сообщил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки. На встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия – Африка Путин заявил, что страны Запада «плевать хотели на Устав ООН».