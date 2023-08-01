МИД посоветовал британскому министру «прикусить язык»

  • Герасимов проверил командный пункт на Запорожском направлении
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    Выборы на Украине пугают Зеленского
    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации
    Украина предложила Западу стать его полигоном «в условиях реальной войны»
    Мать маньяка из Челябинской области считала его жертву сожительницей
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    Китай ограничил экспорт беспилотников
    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    15 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    8 комментариев
    Новости
    06:57Минобороны Украины признало проблему уклонения от мобилизации

    Нарастает проблема уклонения от мобилизации в ряды вооруженных сил Украины, заявил первый замминистра обороны страны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

    06:53Герасимов проверил командный пункт на Запорожском направлении

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Минобороны.

    06:26МИД посоветовал британскому министру «прикусить язык»

    Комментируя заявления главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о российских проектах для Африки, посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров посоветовал ему «прикусить язык».

    05:56Сенатор США назвал возможное применение ЯО на Украине атакой на НАТО

    Применение ядерного оружия на Украине станет «атакой на само НАТО», заявил американский сенатор Линдси Грэм.

    05:28Франция пожаловалась на «российско-африканский стиль» событий в Нигере

    Сообщения о том, что Франция намерена осуществить военное вмешательство в ситуацию в Нигере, не соответствуют действительности, заявила глава французского МИДа Катрин Колонна.

    04:59НАСА получило сигнал от «Вояджера-2»

    Получен сигнал от космического зонда «Вояджер-2», связь с которым была потеряна, сообщило НАСА.

    04:29ПВО и средства РЭБ пресекли украинскую атаку беспилотниками на Москву

    Украина предприняла атаку беспилотниками в Московском регионе, два из них уничтожены, третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории «Москва-Сити», сообщило Минобороны России.

    03:58Беспилотник повредил фасад башни в «Москва-Сити»

    Средствами ПВО сбито несколько беспилотников, которые пытались атаковать Москву, один из БПЛА смог долететь до башни в «Москва-Сити», сообщил мэр города Сергей Собянин.

    03:27Цены на газ в Европе в понедельник выросли на 8%

    Августовские фьючерсы на газ по индексу TTF по итогам торгов понедельника выросли до 331 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

    02:56МИД указал на интерес Африки к сравнению оружия России и Запада на Украине

    Африканские страны видят, что в ходе специальной военной операции на Украине российское оружие превосходит западное, заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

    02:43Италия выразила готовность принять участие в миротворческой миссии на Украине

    Италия готова участвовать в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    02:07Британия не выдала российским делегатам визы для участия в мероприятии ООН

    Власти Великобритании не выдали визы российским делегатам для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в Лондоне, которая прошла в июле, сообщило постпредство России при ООН.

    01:52Нацбанк Украины озвучил дефицит госбюджета

    Дефицит украинского бюджета составляет около 26% ВВП, сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

    01:18Медведев объяснил ужесточение своей риторики

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя замечание об изменении своей риторики, сделанное американским миллиардером Стивеном Юрветсоном, указал, что это произошло из-за действий США.

    00:57Взрывы произошли в Харькове

    В Харькове произошли взрывы, в городе зафиксировали перебои в подаче электричества и воды, сообщают украинские СМИ.

    1 августа 2023, 06:26

    МИД посоветовал британскому министру «прикусить язык»

    Посол по особым поручениям МИД России Озеров посоветовал британскому министру Клеверли «прикусить язык»

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявления главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли о российских проектах для Африки, посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров посоветовал ему «прикусить язык».

    Клеверли заявил, что Россия якобы предлагает Африке поверхностно привлекательные проекты. Озеров, который возглавляет секретариат «Форума партнерства Россия – Африка», рекомендовал ему «изучить опыт России в сфере безопасности», где у российской стороны «чрезвычайно глубоко разработаны комплексные подходы», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Озеров пояснил, что говорит не только о «борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, обычной криминальной преступностью», но и о сохранении «стабильности и устойчивости» стран в целом. Этим, по словам Озерова, «британские партнеры не блещут». Он подчеркнул, что британцы «всегда заняты в основном организацией военных переворотов, стравливанием одних стран с другими, созданием конфликтных ситуаций». «Поэтому на месте Клеверли я бы все-таки прикусил язык и подумал о том, что российский опыт чрезвычайно популярен и востребован в Африке», – сказал Озеров.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что саммит Россия – Африка прошел на достойном уровне и завершился с хорошими результатами. Глава государства сообщил, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки. На встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия – Африка Путин заявил, что страны Запада «плевать хотели на Устав ООН».

    31 июля 2023, 07:41
    Москва назвала условие вывода ядерного оружия из Белоруссии

    Дипломат Полищук: Вывод ТЯО из Белоруссии возможен при отказе США от курса против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО) стало вынужденной мерой, его гипотетический вывод с территории республики возможен только в случае, если США и НАТО откажутся от антироссийского курса, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Полищук напомнил, что Россия разместила ТЯО в Белоруссии в ответ на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона. Кроме того, отметил он, за последнее время в ключевых областях европейской безопасности произошли коренные изменения. Данная мера сдерживания, по словам дипломата, призвана обеспечить безопасность Союзного государства, передает РИА «Новости».

    Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что гипотетический вывод ядерного оружия с территории Белоруссии будет возможен лишь в случае, если Североатлантический альянс и Соединенные Штаты изменят деструктивный курс и полностью вывезут американское ядерное оружие из Европы, ликвидировав при этом соответствующую инфраструктуру.

    Москва ранее заявляла, что график размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе, передачи контроля над ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых мероприятий не происходит.

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    31 июля 2023, 19:28
    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Власть Украины сменится после окончания СВО

    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    После окончания спецоперации на Украине Россия установит в Киеве дружественную Москве власть, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как указал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works, новое украинское руководство будет противостоять сторонникам Степана Бандеры. По его словам, конфликт на Украине закончится поражением и ослаблением НАТО, передает РИА «Новости».

    Эксперт добавил, что в дальнейшем страны начнут покидать альянс, доказавший свою неэффективность.

    Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что провал контрнаступления украинского командования не приведет к окончанию спецоперации.

    Коментарии (42)
    31 июля 2023, 21:20
    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Когда бензин в Германии будет стоить 100 евро за литр, люди откажутся от автомобилей, что благосклонно повлияет на климат, считает профессор берлинского университета Грегор Бахманн.

    Как указал Бахманн в Twitter (заблокирован в России), только когда литр будет стоить 100 евро или больше, сограждане начнут медленно задумываться, что можно обойтись и без машины, передает Bild.

    По его словам, неизбежно многое станет дороже и «недоступно для более бедных», а это цена, которую приходится платить за защиту климата. Он отметил, что «самые бедные вообще не могут позволить себе машину», те, кто водит машину, уже привилегированные.

    Бахманн добавил, что вождение автомобиля должно быть болезненным, чтобы ускорить переход на более экологически чистые виды транспорта. В свою очередь он рассказал, что на свою работу, которая находится в 14 км от его дома, он ездит на велосипеде, а свой электромобиль он заправляет только экологически чистым электричеством.

    Напомним, немецкие социологи предупредили, что Германия превращается в «государство нищих». Газета ВЗГЛЯД писала, что стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества.

    Коментарии (24)
    31 июля 2023, 12:00
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ заняли господствующие высоты и ведут ожесточенные бои на Купянском направлении

    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    «Вооруженные силы ВС РФ на Купянском направлении атакуют село Синьковка, расположенное северо-восточнее Купянска. Для этого они пробились западнее населенного пункта к берегу реки. Сейчас там идут самые упорные бои», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, наши подразделения подошли к Макеевке. А севернее этого города переправились через реку Жеребец и заняли большой плацдарм между населенными пунктами Кармазиново и Надия», – отметил собеседник.

    «Идут ожесточенные бои, но выбить российскую армию вооруженные силы Украины не в состоянии, поскольку в этом районе нами заняты господствующие высоты. ВС РФ также освободили поселок Новоегоровка. Одновременно с этим мы продвинулись в Серебрянском лесничестве – южнее Макеевки и севернее Северска, в районе излучины Северского Донца», – объясняет эксперт.

    «К югу от Артемовска идут бои за Клещеевку, сам город находится в низине, а господствующие высоты заняты противником. На Запорожском направлении у противника есть лишь незначительные успехи, прорвать оборону российской армии им так и не удалось. В целом на всей линии фронта для нас достаточно стабильная обстановка, мы крепко стоим и даже постепенно наступаем», – добавил эксперт.

    «Известно, что украинское командование перебрасывает подкрепления на Купянское и Краснолиманское направления. В частности, туда были направлены две батальонные группы из резервов, которые изначально предполагалось использовать после прорыва российской обороны на Запорожском направлении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

    По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.

    Представитель оборонного ведомства отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

    По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за последние сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

    Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

    В свою очередь экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что взятие российскими войсками под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит ВС РФ двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова. Он считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    Макгрегор также отметил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло. Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    Коментарии (8)
    31 июля 2023, 22:02
    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams

    Newsweek: США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты

    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams
    @ Staff Sgt. Matthew Foster/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Боевые танки Abrams будут переданы на Украину в ближайшее время, но поставка будет состоять из других моделей техники в более легкой комплектации, сообщили американские СМИ.

    Как пишет Newsweek, США передадут Киеву версию M1A1 с упрощенным оборудованием и без передовой электроники вместо обещанной ранее M1A2, передает Lenta.Ru. Также танки этой модели лишены брони из обедненного урана.

    Отмечается, что такое решение было принято с целью как можно быстрее обучить экипажи и перебросить танки на фронт. По данным издания, оснащение M1A2 более совершенно, однако эта модель пока не поступит на вооружение Киева.

    В пятницу Военный эксперт Вадим Козюлин сказал газете ВЗГЛЯД, что США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    Коментарии (19)
    31 июля 2023, 07:55
    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ в промышленных масштабах теряют солдат из-за наступления России

    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, надеясь заручиться политической поддержкой со стороны Запада, растрачивает жизни украинских военнослужащих «в промышленных масштабах», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью на YouТube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    По мнению Макгрегора, единственное, на что могут надеяться ВСУ, это поставки истребителей F-16. Он напомнил, что Запад обещал эти самолеты Украине, однако никому не известно, когда это произойдет и удастся ли этим поставкам переломить ситуацию.

    Украинская инфраструктура так и не была подготовлена к обслуживанию армии, а Россия тем временем с каждым днем все больше наращивает свой потенциал, подчеркнул полковник ВС США.

    По его словам, Россия выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, причем российские запасы, по оценке Макгрегора, «огромны». Заводы в России, отметил он, работают по семь дней в неделю 24 часа в сутки и производят все необходимое.

    Россия, подчеркнул Макгрегор, является столь грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 18:48
    СМИ: В России арестованы активы Ахметова

    Коммерсант: В России арестованы активы украинского олигарха Ахметова

    СМИ: В России арестованы активы Ахметова
    @ Ирина Александрова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России арестованы активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании терроризма, предприниматель обвиняется в спонсировании ВСУ.

    Ахметов подозревается в финансировании украинских националистов в Донбассе, после начала СВО со счета его российской компании «Метинвест Евразия» средства шли ВСУ, включая террористический нацбат «Азов» (запрещен в России), пишет «Коммерсант».

    Дело о финансировании терроризма расследуется еще с сентября 2020 года, оно находится в производстве управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России. По материалам дела, неустановленные руководители и бенефициары SCM Holdings Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) финансировали ВСУ и отряды нацистов, в том числе «Азов». Единственным владельцем SCM Holdings Limited является Ахметов.

    Отмечается, что боевикам перечислены десятки миллионов рублей от зарегистрированной в Москве компании «Метинвест Евразия». Это сбытовая структура украинской горно-металлургической группы «Метинвест». Она входит в холдинг SCM. Деньги из ООО «Метинвест Евразия» выводились в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого также является Ахметов. Следователи обратились в Басманный суд с ходатайством об аресте активов дочки «Метинвеста».

    После начала СВО «Метинвест Евразия» показала сильное снижение выручки, по итогам 2022 года прибыль сократилась на 74%. Убыток за год оценивается в 1,9 млрд рублей. Этой компании также принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб». Отмечается, что арест наложен на объекты в Севастополе и Белгороде и на десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.

    В апреле Ахметов подавал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов.

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    31 июля 2023, 13:15
    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль

    Шойгу: Киевский режим за июль потерял 20 тыс. военных и более 2 тыс. единиц техники

    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за июль потеряла 20 тыс. 824 военнослужащих и 2 тыс. 227 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    В числе потерянной техники ВСУ: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем M777, 50 САУ Британии, США, Германии, Франции и Польши, приводит слова министра Telegram-канала Минобороны.

    Поставляемое западными странами различное вооружение не приводит к успехам ВСУ на поле боя, а лишь затягивает конфликт, подчеркнул Шойгу, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не приносит результата.

    Коментарии (52)
    31 июля 2023, 17:59
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна

    Кулеба заявил о сделке с Хорватией по использованию ее портов для провоза украинского зерна

    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим договорился с Хорватией об использовании ее портов для провоза зерна с Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    Киев договорился с Загребом о возможности использовать порты Хорватии на Дунае и в Адриатическом море для перевозки зерна, заявил Кулеба, передает РИА «Новости».

    Украинская сторона работает над прокладкой эффективных маршрутов к портам, добавил он.

    Напомним, Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (19)
    31 июля 2023, 14:33
    Нигер решил прекратить поставки золота и урана во Францию

    Би-би-си: Нигер решил прекратить поставки золота и урана во Францию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители нового военного руководства Нигера заявили о прекращении вывоза урана и золота во Францию.

    Решение об этом было принято в воскресенье и будет действовать бессрочно. Других подробностей не приводится, передает «Российская газета» со ссылкой на Би-би-си.

    Нигер – один из крупнейших производителей урана в мире. В стране уже более 50 лет работает французская корпорация Orano. Более трети урана, который применяется на АЭС во Франции, импортируется из Нигера.

    Однако представители корпорации заявили, что добыча урана в Нигере продолжается. Газета Monde сообщает, что предприятия Orano охраняют более 300 солдат.

    На Нигер приходится от 15% до 17% урана, применяемого для производства электроэнергии во Франции, передает ТАСС.

    Власти Франции пока не принимали решения об эвакуации граждан из Нигера. В стране находятся 500-600 французов.

    Ранее эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов объяснял газете ВЗГЛЯД, что военный переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию, в которых она очень нуждается.

    Коментарии (31)
    31 июля 2023, 16:38
    Патрушев: СВО положила начало формирования феномена «мирового большинства»
    Патрушев: СВО положила начало формирования феномена «мирового большинства»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская специальная военная операция (СВО) положила начало новому феномену – мировому большинству, а победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

    Как сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии, СВО положила начало формированию мирового большинства, в рамках которого многие страны мира демонстрируют готовность к самостоятельному развитию, отстаиванию национальных интересов и суверенизации от гегемонии США и других стран Запада, передает ТАСС.

    Он добавил, что победа России над коллективным Западом на Украине будет импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира и отношений взаимного уважения и равноправного диалога.

    Ранее Патрушев заявил, что США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта на Украине, наращивая поставки Киеву вооружений.

    Коментарии (22)
    31 июля 2023, 20:37
    Китай ограничил экспорт беспилотников

    Под запрет на экспорт из Китая попали переоборудуемые для военных целей беспилотники

    Китай ограничил экспорт беспилотников
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Китая с 1 августа вводят ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщает Associated Press.

    Это сделано из-за опасений, что покупатели смогут переоборудовать их для военных целей. Под запрет попадут коптеры весом более 7 кг, которые могут держаться в воздухе дольше 30 минут и сбрасывать груз, говорится в публикации, передает Lenta.ru.

    Отмечается, что Китай выступает против применения гражданских БПЛА в военных целях.

    Ранее Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.

    Коментарии (10)
    31 июля 2023, 18:32
    Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 пассажирских судов
    Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 пассажирских судов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российский лидер Владимир Путин поручил выделить средства ФНБ на программу льготного лизинга для строительства в России дополнительно не менее 200 пассажирских судов, сообщила пресс-служба Кремля.

    В перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития речного судоходства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что в целях развития перевозок по внутренним водным путям на период до 2035 года необходимо принять решения, направленные на выделение дополнительных объемов: средств Фонда национального благосостояния начиная с 2025 года на реализацию программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта для обеспечения поддержки строительства в России дополнительно не менее 200 пассажирских судов, в том числе электросудов, передает ТАСС.

    Ранее Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов и поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов.

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    31 июля 2023, 10:10
    IBTimes: Украинская ПВО не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»

    IBTimes: Россия при ударах в Одессе применила самый грозный ракетный арсенал

    IBTimes: Украинская ПВО не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия во время ударов по Одессе применила свой «самый грозный ракетный арсенал», украинские средства ПВО не смогли сбить ни одну из российских ракет «Оникс», пишет американская газета International Business Times.

    Российские силы во время обстрела Одессы применили свой «самый грозный ракетный арсенал», в том числе крылатые ракеты «Оникс», которые были запущены с берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму. Обстрел стал одним из серьезнейших инцидентов в новейшей истории региона, пишет International Business Times.

    Издание отмечает, что П-800 «Оникс» сложно перехватить из-за высокой скорости и полета на малых высотах, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что еще ни одна ракета «Оникс» не была перехвачена или сбита.

    Напомним, российские войска нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

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    31 июля 2023, 15:36
    Батуми убрали из списка остановок круизного лайнера для россиян
    Батуми убрали из списка остановок круизного лайнера для россиян
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из маршрута круизного лайнера Astoria Grande исключен заход в порт Батуми, следует из данных сайта генерального агентства по продаже круизов.

    Теперь лайнер не будет останавливаться в порту Батуми, передает RT. Между тем мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что двери Грузии открыты для всех туристов, в том числе из России.

    Ранее участники акции протеста в Батуми закидали яйцами автобус и микроавтобусы, на которых россиян, прибывших на круизном лайнере Astoria Grande, вывозили из порта. Полиция задержала 23 протестующих, передает РИА «Новости».

    Каладзе заявил, что туристам в стране рады, главное, чтобы они уважали конституцию Грузии, соблюдали закон. Он добавил, что оппозиции неприятно, что в Грузии мирно. «Полиция Грузии в рамках закона будет защищать всех, будет это гражданин России, Азербайджана, Армении или Америки», – сказал мэр города.

    Напомним, в Грузии активисты вышли на акцию протеста вблизи порта Батуми, куда в ночь на понедельник прибыл круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту.

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