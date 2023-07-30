Путин описал выход России из зерновой сделки фразой из «Двенадцати стульев»

Путину подарили фигурку ангела

Семья Кравцовых из Смоленской области подарила Путину фигурку ангела

Tекст: Антон Никитин

«От всех многодетных семей примите от нас подарок, пожалуйста, Владимир Владимирович, – ангела, который будет вас оберегать. <…> Он сидит на шаре, в котором руками наших детей вырезаны сердечки – и подписаны каждым родителем и каждым ребенком, у которых сердца отзываются благодарностью», – сказала Кравцова на встрече Путина по видеосвязи с лауреатами ордена «Родительская слава», посетившими сегодня Кремль, передает ТАСС.

Она поблагодарила Путина от имени всех родителей и детей за недельную поездку в Москву, за организованное посещение музеев Кремля, в том числе Грановитой палаты, за полет над парком «Зарядье». Также президента поблагодарил ее сын – Матвей, он признался в любви к Москве и поделился, что хотел бы выучиться и перевезти в столицу всю свою семью.

Мама многодетной семьи из Кировской области Снежанна Рожкова в свою очередь подарила президенту России журнал, который издают ее родители о счастливой семье, о радостном материнстве и о детях. Она добавила, что в журнале семья написала пожелание президенту России. А ее сын Георгий рассказал Путину, что во время поездки в Москву особенно впечатлился музеем Победы. Ее дочь – Елизавета Лопатина поблагодарила президента за яркие эмоции от поездки в Москву, особенно – от посещения цирка, где ей понравилось выступление морских котиков.

Глава многодетной семьи из Магадана Вадим Горелов выразил свое восхищение организованной поездкой и рассказал, что завтра он с детьми приедет в Санкт-Петербург и попросил о встрече, чтобы лично пожать руку президенту России. Его сын Юрий пожелал Путину крепкого здоровья и поделился, что ему больше всего понравился музей на Поклонной Горе, где он узнал много нового об истории своей страны. Кроме того, он поблагодарил президента за возможность в поездке познакомиться с многодетными семьями со всей России, с которыми за неделю они очень подружились. Его сестра София рассказала, что неизгладимое впечатление на нее произвело проживание в красивых номерах столичной гостиницы «Россия» и двухчасовая поездка на теплоходе.

Во встрече по видеосвязи из Александровского зала Большого Кремлевского дворца приняли участие семья Кравцовых из Смоленской области, у которых семь детей, семья Ильиных из-под Архангельска, воспитывающие восемь детей, семья Ильи и Елизаветы Шишкиных из Майкопа – у них одиннадцать детей, семья Туговых из Карачаево-Черкесии (восемь детей), чета Максима Лопатина и Снежанны Рожковой из Кировской области (семь детей), семья Беловых из Челябинской области (восемь детей), а также Букреевы из Новосибирска (восемь детей) и Гореловы из Магадана (десять детей).

Ранее Путин назвал многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви и заботы, гордостью России.