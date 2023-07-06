Миллер заявил о нарушении Нафтогазом обязательств перед Газпромом

Нафтогаз нарушает контрактные обязательства с Газпромом и пытается организовать суды насчет транзита российского газа в Европу, в качестве ответа могут последовать санкции со стороны России, заявил глава российской компании Алексей Миллер.

Нафтогаз продолжает попытки провести «недобросовестные судебные разбирательства» по транзиту газа в ЕС и при этом сам нарушает под надуманными предлогами свои контрактные обязательства перед Газпромом, сказал Миллер, передает РИА «Новости».

Нафтогаз не принимает газ из России в точке входа Сохрановка, но требует оплату за его транзит. Попытки украинской компании продолжить арбитражное разбирательство указывают на отсутствие конструктивного отношения к организации транзита газа и на враждебное отношение к России, констатировал глава Газпрома.

Нафтогаз подал многомиллиардный иск к России в американские суды, в случае продолжения таких действий могут быть введены санкции с российской стороны, и тогда «любые отношения российских компаний с Нафтогазом будут просто невозможны».

Арбитражное разбирательство с Нафтогазом нелегитимно и участие в процессе бессмысленно, так как рассчитывать на нейтральное право в Швеции и Швейцарии не приходится, сказал Миллер.

Ранее Нафтогаз начал процедуру принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.