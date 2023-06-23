«Нафтогаз» захотел взыскать с России 5 млрд долларов компенсации за имущество в Крыму

Украинский «Нафтогаз» и еще пять компаний этой группы подали в суд американского округа Колумбия иск о взыскании с России 5 млрд долларов, сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о решении арбитражного трибунала в Гааге, который в апреле обязал Москву выплатить «Нафтогазу» компенсацию за ущерб от потери активов в Крыму, передает РИА «Новости».



В частности, в украинской компании заявили, что поскольку Россия добровольно не оплатила средства, предусмотренные решением арбитража, «Нафтогаз» планирует использовать все доступные механизмы для взыскания денег. «Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях», – говорится в сообщении на сайте компании.

При этом в компании заявляют, что у нее есть право начать процесс принудительного исполнения решения арбитража в странах, где находятся российские активы.

В апреле Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы.