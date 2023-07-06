Подполковник ВС США Шаффер: Зеленский выпрашивает новое оружие, как двухлетний ребенок выпрашивает шоколад

Украинский президент Владимир Зеленский избрал сомнительную стратегию в общении со странами Североатлантического альянса, считает подполковник ВС США Тони Шаффер.

Зеленский забирает оружие у стран НАТО, объясняя это тем, что тот или иной вид вооружений даст ВСУ шансы на успех, заявил Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

В качестве примера подполковник указал на согласие Франции передать легкие танки. Эти машины, по словам военного, предназначены для операций по борьбе с повстанцами, но это не то, что происходит в зоне СВО.

По словам Шаффера, подобное поведение – глупость, странно надеяться на некое «чудо-оружие». Зеленский ведет себя, словно «двухлетний ребенок», который говорит: «Дай мне шоколадную конфету, тогда я заткнусь». При этом Зеленский «не затыкается», а требует все новых и новых поставок оружия.