В ДНР опровергли сообщения об оставлении ВС России Клещеевки под Артемовском

Опровергнуты сообщения об оставлении ВС России Клещеевки под Артемовском

Сообщения о том, что российские военные якобы оставили поселок Клещеевка рядом с Артемовском, не соответствуют действительности, сообщил Telegram-канал «Военная хроника». Об этом же заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Российские войска отбивают нападения украинских военных, ВСУ нарастили интенсивность атак, передает RT со ссылкой на пост «Военной хроники». Согласно этой информации, последние три дня украинская сторона особенно сильно нарастила плотность атак. ВСУ смогли «зацепиться за окраины» поселка, там ведутся ожесточенные бои.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин также заявил, что информация о переходе Клещеевки в ДНР под контроль украинских военных не соответствует действительности. По его словам, поблизости с Клещеевкой находится одна из господствующих высот над Артемовском, то есть с нее вполне возможно контролировать часть территории города, именно за нее противник пытается биться, передает ТАСС.

Гагин заверил, что Клещеевка находится под контролем российских военных, а информацию о том, что противник взял Клещеевку, распространяет ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций).

Между тем «Царьград» со ссылкой на военкора Александра Сладкова сообщает, что российские военные якобы вышли из поселка. По словам корреспондента, сам Артемовск из-за этого находится под угрозой штурма.

Ранее сообщалось, что Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 10 атак у поселков Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в ДНР.

