Украинские военные за последние сутки продолжали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Министерстве обороны России.

«Южная» группировка войск на Донецком направлении отразила 10 атак у поселков Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в ДНР, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

ВСУ потеряли на этом направлении до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, две БМП, девять машин, два пикапа, САУ «Акация», гаубицы «Мста-Б» и Д-30 и польскую САУ Krab.

У поселка Выемка в ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении поразила подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у поселков Невское и Червоная Диброва (ЛНР). Отражены четыре атаки украинских военных у поселков Нововодяное (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). У Червоной Дибровы пресечена деятельность украинской ДРГ.

На этом направлении украинская сторона потеряла более 135 военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну Д-20.

Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении за сутки отразила две атаки противника у поселка Урожайное (ДНР). У поселка Приютное (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.

На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники 106-й бригады теробороны у поселка Луговское. На этом направлении уничтожено до 200 бойцов ВСУ, один танк, четыре БМП, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20. У города Орехова в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

«Западная» группировка войск на Купянском направлении поразила живую силу и технику ВСУ у поселков Берестовое и Тимковка (Харьковская область). Отражена атака украинских военных в районе населенного пункта Новоселовское (ЛНР).

ВСУ потеряли до 30 бойцов, три автомобиля, САУ «Гиацинт-С» и «Акация», гаубицу Д-20, а также американскую артиллерийскую систему М777. У поселка Песчаное (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 67-й бригады теробороны.

На Херсонском направлении за этот период уничтожено до 50 украинских бойцов, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777.