Российский посол назвал позором прием Вашингтоном украинских нацистов

Российский посол в Вашингтоне Антонов назвал прием в США украинских нацистов позором для американцев

Соединенные Штаты запятнали репутацию открытой поддержкой украинских нацистов, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посол отреагировал на поездку в США представителей националистического батальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в России) и встречи с американскими политиками в конгрессе, передает телеканал «360».

Антонов подчеркнул, что нельзя равнодушно смотреть на то, как страна, чьи люди внесли свой вклад в разгром фашистской Германии, в данный момент чествуют наследников Степана Бандеры и Адольфа Гитлера.

«Это – предательство памяти американцев, которые отдали свои жизни в годы Второй мировой войны. Открытая поддержка украинских нацистов останется несмываемым пятном позора в истории Америки», – отметил он.

Также дипломат выразил возмущение тому факту, что совершившие «огромное количество преступлений» в отношении русского населения на Донбассе террористы «выступают теперь в стенах некогда авторитетного Стэнфордского университета».

«Долг всего мира сейчас, в том числе и США, – противостоять героизации фашизма», – заключил он.