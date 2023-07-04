Лукьянов назвал преимущества вступления Ирана в ШОС

Политолог Лукьянов спрогнозировал усиление ШОС благодаря Ирану

Иран, вступив в ШОС, улучшает свой международный престиж и показывает бесперспективность попыток его изоляции. Россия, как и другие участники организации, приобретает влиятельного партнера для реализации новых проектов в Евразийском регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее президент России Владимир Путин приветствовал присоединение Ирана к объединению.

«Решение о вступлении Ирана в ШОС было принято два года назад, сейчас же поставлена точка в этой процедуре. Для Тегерана членство в организации достаточно престижно. Это демонстрация того, что страна, вопреки всем усилиям оппонентов, не находится в изоляции. Кроме того, членство открывает новые экономические и логистические возможности для государства», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Поскольку одной из целей ШОС является формирование механизма регулирования политических процессов в Евразии, то вступление Ирана, как влиятельной региональной державы, положительно скажется на авторитете и возможностях организации. У Тегерана также нет практически никаких противоречий с другими странами-членами, что является несомненным плюсом. Ранее присоединение Индии и Пакистана, которые конфликтуют между собой, привело к «ступору» в работе объединения. Сейчас такого не повторится», – отмечает эксперт.

«Иран – это дружественная России страна. Так что его вступление в ШОС – позитивная новость для нас. Скорее всего, членство Тегерана в организации расширит возможности для реализации совместных региональных проектов», – резюмировал Лукьянов.

Ранее Владимир Путин в рамках саммита ШОС приветствовал присоединение Ирана к организации, сообщает ТАСС. Он отметил, что Тегерану необходимо помочь встроиться во все процессы объединения. Глава России подчеркнул, что власти Исламской Республики осуществили все необходимые приготовления для вступления менее чем за два года.

Путин сказал, что рост авторитета и влияния ШОС не может не вызывать удовлетворения. По его словам, многие страны стремятся к налаживанию равноправного диалога с организацией и даже рассматривают возможность подключения к ее работе. «Нам доверяют, с нами хотят дружить и сотрудничать», – добавил президент РФ.

Напомним, во вторник в Нью-Дели открылся саммит объединения. Встреча проходит в виртуальном режиме, а главной темой стала Towards a SECURE SCO («На пути к безопасному ШОС»). На заседании председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.

По итогам саммита планируется подписание Нью-Делийской декларации и ряда других документов. Также государства – члены ШОС в ходе саммита официально оформят меморандум о намерениях Белоруссии присоединиться к организации.