Саммит глав государств ШОС открылся в Нью-Дели

Саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества открылся в Нью-Дели

Саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылся в Нью-Дели, он пройдет в виртуальном режиме.

Темой саммита станет Towards a SECURE SCO («На пути к безопасному ШОС»), передает РИА «Новости». Слово SECURE в данном случае не только означает «безопасный», но и является аббревиатурой из первых букв следующих слов и выражений: security (безопасность), economy and trade (экономика и торговля), connectivity (взаимосвязанность), unity (единство), respect for sovereignty and territorial integrity (уважение суверенитета и территориальной целостности) и environment (окружающая среда). Эту аббревиатуру предложил на саммите ШОС в 2018 году премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Именно Моди станет председательствовать на заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и откроет встречу лидеров организации. Также ожидается, что в открытой части заседания выступят руководители России и Китая, а по итогам саммита будут подписаны Нью-Делийская декларация и ряд других документов.

Встреча лидеров ШОС ознаменуется присоединением Ирана к поддерживаемой Пекином группировке в качестве полноправного члена организации. Также государства – члены ШОС в ходе саммита официально оформят меморандум о намерениях Белоруссии присоединиться к организации.

Ранее в программе журналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» сообщили, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).