Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.2 комментария
В ООН выступили против атак беспилотников на Москву
В ООН заявили, что выступают против атак беспилотников на Москву
Организация Объединенных Наций выступает против ударов по гражданской инфраструктуре, заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя украинскую атаку дронов на Москву в ночь на воскресенье.
Заявление Хака передает ТАСС.
Напомним, киевский режим пытался совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников. Все они были сбиты ПВО или подавлены системой РЭБ. В результате атаки никто не погиб, травмы получил один человек. Повреждены фасады зданий комплекса «Москва-Сити».
Новую украинскую попытку атаковать Москву сравнили с действиями террористической группировки «Аль-Каида*» (запрещена в РФ).
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ