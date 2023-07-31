В ООН выступили против атак беспилотников на Москву

Крым ночью пытались атаковать 25 беспилотниками

Минобороны: Киев ночью пытался атаковать Крым 25 беспилотниками

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении военного ведомства говорится, что 16 украинских беспилотников были уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять – подавлены средствами РЭБ, в результате чего, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.

В Минобороны добавили, что террористическая атака была пресечена, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, утром воскресенья киевский режим совершил попытку террористической атаки в Москве с помощью трех беспилотников. Один из них был уничтожен системой ПВО, еще два – подавлены средствами РЭБ. Погибших нет, пострадал один человек. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях Сити.