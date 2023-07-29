Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.7 комментариев
Немецкий генерал пожаловался на обрушившую военный принцип действий НАТО Россию
Немецкий генерал Фрейдинг: Разминирование на Украине обрушило военный принцип действий НАТО
Разминирование стало самой кровавой частью украинского контрнаступления и обрушило принципы военного дела Североатлантического альянса, заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.
По словам военного, разминирование обороняемых российскими силами районов дорого обходится украинцам. Порой специалистам приходится ползать по минным полям на животе и вручную обезвреживать мины, при этом они часто подвергаются обстрелу со стороны России, передает РИА «Новости» слова Фрейдинга.
Немецкий военный привел данные Госдепартамента США, согласно которым заминированная территория на Украине равна почти половине территории Германии. Фрейдинг пожаловался, что процесс разминирования обрушил военный принцип действий НАТО, который предполагает, что мины следует обходить, а не разминировать.
Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику.