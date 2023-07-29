Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.6 комментариев
Артиллерия «Центра» уничтожила свыше 150 украинских военных
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Савчук сообщил об уничтожении свыше 150 бойцов ВСУ
Более 150 украинских военных, а также боевая машина пехоты, две бронированные машины и три пикапа вооруженных сил Украины уничтожены артиллерийскими ударами, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.
Кроме того, 10 украинских военных сдались в плен. За неполный месяц сдалось уже свыше 40 бойцов ВСУ. Также Савчук рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены танк, две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20 ВСУ. Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника и реактивный снаряд HIMARS, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что у населенного пункта Садовое были обнаружены диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В результате «огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов», передает РИА «Новости».
На Херсонском направлении нанесены удары по украинским войскам у населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское. ВСУ потеряли два минометных расчета, автомобильную технику, а также понесли потери в личном составе.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что на Южно-Донецком направлении за сутки было уничтожено 180 украинских военных и пять танков ВСУ.