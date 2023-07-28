Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.2 комментария
На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено 180 украинских военных и пять танков ВСУ
В последние сутки ВСУ продолжили попытки наступать на Южно-Донецком, Краснолиманском и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Около Работино и Успеновки Запорожской области ВСУ силами усиленной танками иностранного производства 47-й механизированной бригады атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии ЮВО и 810-й бригады морской пехоты ЧФ. Личный состав, проявив выдержку и мужество, отразил все атаки превосходящих сил противника.
Ликвидированы около 180 военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 машин пехоты, две бронемашины, американская арт система М777, а также боевая машина ЗРК «Стрела-10» , отчитались в Минобороны.
На Времевском выступе в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) активными действиями подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), сообщил Конашенков.
Потери противника на этом направлении составили до 110 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, а также гаубицы: Д-20, Д-30 и «Мста-Б».
На Краснолиманском направлении грамотным построением обороны подразделений группировки войск «Центр» за прошедшие сутки отражены четыре атаки штурмовых отрядов 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии рядом с Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР), подытожили в оборонном ведомстве.