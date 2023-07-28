Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил об уничтожении украинских РСЗО, танков и БМП

Tекст: Антон Антонов

Чехов сообщил, что «успешно отражены атаки» ВСУ в направлении Работино и пресечена попытка ВСУ подвезти резервы к Приютному. «Прибывшая живая сила уничтожена», – приводит его слова РИА «Новости».

В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли в Малой Токмачке РСЗО. В районе Вольного Поля поражен пункт временной дислокации украинских войск, в Луговском – их опорный пункт. Авиация нанесла удары по украинским позициям в Новоданиловке, Орехове, Малой Токмачке, Комсомольском, а также в районе населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловка и Приютное.

На Южно-Донецком направлении также отражено несколько атак ВСУ в направлении Урожайного. Артиллерия уничтожила скопление украинских сил у Углесборочной, северо-западнее Шевченко уничтожена разведгруппа ВСУ. Российские ударные беспилотники атаковали ВСУ в районе Старомайорского, где украинские войска пытались собрать силы для наступления. Вертолетами уничтожены танки, БМП, а также поражены районы скопления живой силы ВСУ в Урожайном.

Кроме того, Чехов рассказал, как рядовой Гаджи Магомедов* во время атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении уничтожил несколько националистов, получил ранение, но продолжил вести огонь, благодаря чему атака была отражена.

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВСУ потеряли до взвода личного состава механизированной бригады и четыре автомобиля в районе Благодатного на Купянском направлении – по ним нанесла удар РСЗО «Торнадо-С», передает ТАСС.

Кроме того, в районе населенных пунктов Куземовка и Стельмаховка в ЛНР огнем российских танков Т-72 и Т-80, а также ударами из ПТРК уничтожены танк Т-64, гаубицы М777 и «Мста-Б» ВСУ. Украинские войска потеряли до взвода живой силы.

Экипажи российских вертолетов нанесли девять ударов по скоплениям живой силы и огневых средств украинских подразделений. Российская артиллерия уничтожила два пункта боепитания ВСУ в районе Ивановки и Кисловки.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.