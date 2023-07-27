Посол Украины заявил, что у минобороны Германии нет недовольства ВСУ

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    Как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ
    Опубликована записка Жириновского о виновниках развала авиапрома РФ в 1990-е
    Захарова: Запад породил киевского террористического монстра
    Лидер республиканцев в Сенате «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам
    Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор
    В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

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    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Африке идет борьба за будущее человечества

    Не обидится ли на нас Африка за разрыв зерновой сделки? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков? Не обидится, не обернется – следует из новой статьи Владимира Путина.

    6 комментариев
    Новости
    09:12Посол Украины заявил, что у минобороны Германии нет недовольства ВСУ

    У минобороны Германии нет недовольства действиями Вооруженных сил Украины на стратегическом уровне, после каждой операции «проводится анализ ошибок», заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев.

    09:09РЖД захотели пускать в поезда по биометрии

    ОАО РЖД, Минцифры и Минтранс планируют в начале 2024 года провести эксперимент, который позволит пассажирам поездов дальнего следования подтверждать личность при помощи биометрии вместо проверки паспортов, сообщили СМИ.

    09:00Володин: После спецоперации на Украине многие страны откажутся от неэффективного западного оружия

    Любое новое оружие, которое США и Евросоюз поставят Украине, не сможет повлиять на исход спецоперации, но многие страны после этого откажутся покупать западное оружие из-за неэффективности, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    08:48В порту Одессы повредили оборудование грузового терминала

    Производственное оборудование повреждено в одном из портов Одесской области на юге Украины, сообщили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.

    08:35Минтруд раскрыл средний размер пенсии в новых регионах России

    Средний размер пенсии в четырех новых российских регионах составляет 18,24 тыс. рублей, выплаты назначены 440 тыс. пенсионерам, ждут заявления еще более 300 тыс. человек, следует из данных Минтруда.

    08:30SpaceX за минуту до старта отменила запуск Falcon Heavy

    Компания SpaceX сообщила об отмене запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским спутником Jupiter 3 за минуту до старта.

    08:26Нефть подорожала почти на 1%

    Мировые цены на нефть в четверг выросли в среднем на 1% на фоне ряда позитивных факторов.

    08:19В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и генералу Ватутину

    Памятники поэту Александру Пушкину и Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину демонтировали на востоке Украины в Полтаве, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

    08:15Шойгу и Ким Чен Ын обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности

    Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Северную Корею обменялся с лидером КНДР Ким Чен Ыном мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности, сообщили в Минобороны.

    07:53Республиканец Десантис поддержал импичмент Байдена

    Губернатор Флориды и кандидат в президенты США Рон Десантис поддержал инициативу о начале процедуры импичмента действующего главы Белого дома Джо Байдена.

    07:32В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ

    Украина начала «основной удар своего контрнаступления», пишут американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. Сообщается, что в бой брошены тысячи украинских военнослужащих, которые находились в резерве.

    07:11Доллар на открытии торгов опустился ниже 90 рублей

    Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в четверг, 27 июля, снизился на 25,5 копейки – до 89,9 рубля.

    07:02В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины, сообщил активист подполья.

    06:34Россия начала переговоры с Африкой о расчетах в рублях

    Россия и страны Африки обсуждают расчеты по поставкам энергетических ресурсов в рублях, сообщил в преддверии саммита Россия – Африка министр энергетики Николай Шульгинов.

    06:09Белый дом заявил о серьезном отношении Байдена к НЛО

    Президент США Джо Байден со всей серьезностью относится к сообщениям об НЛО, в противном случае он не давал бы Пентагону поручения создать офис управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO), заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

    27 июля 2023, 09:12

    Посол Украины заявил, что у минобороны Германии нет недовольства ВСУ

    Посол Украины Макеев: У минобороны Германии нет недовольства действиями ВСУ на стратегическом уровне

    Tекст: Алина Власенко

    У минобороны Германии нет недовольства действиями Вооруженных сил Украины на стратегическом уровне, после каждой операции «проводится анализ ошибок», заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев.

    По словам дипломата, Киев находится в постоянном диалоге с минобороны Германии и получает рекомендации по применению западной техники, передает РИА «Новости».

    Посол добавил, что украинская и немецкая стороны после каждой операции проводят анализ ошибок, и у Берлина нет никакого недовольства действиями ВСУ на стратегическом уровне.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что в Киеве ожидают, что украинское контрнаступление будет долгим и сложным, оно движется медленнее, чем хотелось бы.

    Тем временем СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что Украина начала «основной удар своего контрнаступления». Сообщается, что в бой брошены тысячи украинских военнослужащих, которые находились в резерве.

    26 июля 2023, 16:35
    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ

    SVT: Украина оказалась не готова к противостоянию с беспилотниками «Ланцет»

    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия уязвима для ударов российских беспилотников «Ланцет», заявил обозреватель Эрик Нурдберг в своем материале для издания SVT.

    «Ланцет» стал одной из главных угроз для Украины во время контрнаступления, заявил Нурдберг в статье для SVT, передает РИА «Новости».

    Этот беспилотник позволяет бить вглубь украинской территории, где находятся ракетные комплексы и комплексы РЛС. У киевского режима же нет систем ПВО, которые могут сбивать такие дроны.

    Ранее источник сообщил, что ВС России уничтожили под Херсоном с помощью «Ланцетов» три американских 155-миллиметровых гаубицы М777.

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    26 июля 2023, 12:25
    Стало известно об обострении ситуации на фронте в Запорожской области

    Врио губернатора Запорожской области Балицкий сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону в регионе

    Стало известно об обострении ситуации на фронте в Запорожской области
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки предприняли 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Балицкий добавил в Telegram, что обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, поскольку украинские военные с утра пытаются прорвать российскую оборону. В то же время врио губернатора уточнил, что российские войска дают жесткий отпор противнику, который несет значительные потери.

    Ранее Балицкий сообщил, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

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    26 июля 2023, 20:25
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве, причины пока не известны, сообщили очевидцы.

    Они рассказали ТАСС, что взрывная волна ощущалась на северо-западе украинской столицы.

    Воздушная тревога в Киеве длится уже два часа, в настоящее время она объявлена на всей территории страны.

    Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в западной части Украины в среду вечером произошли взрывы. Кроме того, поступили сообщения о взрывах в Днепропетровской и Кировоградской областях.

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    26 июля 2023, 17:56
    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке

    Россия решила не выступать на Совбезе ООН из-за отказа допустить докладчика по преследованию УПЦ

    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия отказалась от выступления на Совбезе ООН по зерновой сделке, так как председательство Британии заблокировало выступление докладчика епископа Гедеона по ситуации вокруг канонической УПЦ, заявил первый заместитель российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский.

    Россия отказалась выступать в знак протеста против попытки Британии отсечь докладчика Гедеона, кандидат полностью соответствует критериям Организации, заявил Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что епископ обладает компетенцией по вопросу повестки заседания.

    В среду в СБ ООН проходит два заседания по Украине, первое созвано по запросу России из-за преследований УПЦ. Позднее пройдет запрошенное киевским режимом заседание по зерновой сделке.

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    27 июля 2023, 07:02
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    Николаевское подполье сообщило подробности о российских ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    @ Cover Images/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины, сообщил активист подполья.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее говорил об одном попадании – по гостинице «Ингул», в которой базировались иностранные наемники, а также украинские военнослужащие. Однако источник РИА «Новости» сообщил о трех аналогичных базах, которые были ликвидированы в результате российских ударов.

    В частности, прилет был зафиксирован по курорту Коблево, расположенному в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковом. По информации активиста подполья, с началом СВО туда заселили иностранных наемников и «нациков с Западной Украины».

    Еще одно попадание произошло в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел» в том же районе на черноморском побережье Николаевской области. По словам источника, дорогу к месту разбитого расположения боевиков перекрыли, но разбирать завалы не решились, поскольку опасались нового прилета. Ждали, как сообщил активист, несколько часов, в результате чего число жертв возросло в разы.

    Трупы, по его словам, вывозили в тентовых грузовиках на протяжении двух дней, их отправляли в Одессу. Причем, как рассказали в подполье, «с упаковкой трупов никто не заморачивался», тела складывали, «как мешки с картошкой, друг на друга».

    Говоря об ударе по расположению наемников в гостинице «Ингул» 20 июля, источник сообщил, что туда «прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО». Завалы, по его словам, тоже разбирали долго.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

    Коментарии (12)
    26 июля 2023, 21:45
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появился немецкоязычный юмористический ролик, он высмеивает траты Берлина на помощь ВСУ.

    В ролике солдаты НАТО заходят в дом к немецкой семье и выносят все ценные вещи, вынимая даже сережки из ушей женщины и объясняя это нуждами Украины. Женщина в форме на стену вешает портрет президента Украины Владимира Зеленского, а затем заставляет семью приветствовать его в манере фашисткой Германии – «хайль, Зеленский», передает РИА «Новости».

    «Ваш дом в НАТО? Смиритесь с НАТО в вашем доме», – таким финальным слоганом заканчивается ролик. В видео обращают внимание на то, что Германия передала Украине 2 млрд евро.

    Ранее Кильский институт мировой экономики в Германии сообщил, что Запад весной поставил Киеву значительно меньше военной техники, чем обещал, уровень западных обязательств по поддержке Украины также снизился по сравнению с предыдущими периодами.

    Коментарии (23)
    26 июля 2023, 10:12
    В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow

    Депутат Госдумы Шеремет предложил создать аналоги HIMARS и Storm Shadow для ударов по украинским войскам

    В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением создать аналоги западных ракет HIMARS и Storm Shadow для нанесения ударов по Вооруженным силам Украины.

    Шеремет рассказал о случаях захвата трофейных американских ракет HIMARS и англо-французских Storm Shadow. Он предложил российскому военно-промышленному комплексу «скопировать» эти ракеты, чтобы ударить ими по украинским войскам, передает РИА «Новости».

    Депутат подчеркнул, что у России высокий военный технологический потенциал и есть возможность создать аналоги западных ракет, чтобы добиться более высокой степени их нейтрализации.

    В начале июля российская армия получила в свои руки ценнейший трофей – франко-британскую ракету Storm Shadow, с помощью которой противник наносит удары по тыловым объектам с дальних дистанций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключаются особенности этой ракеты и как анализ ее «начинки» повлияет на тактику противодействия подобным комплексам.

    Коментарии (91)
    26 июля 2023, 15:42
    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении

    ВС России отбили наступление трех батальонов с танками на Ореховском направлении

    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с утра в среду продолжили наступление на Ореховском направлении, в нем участвовали три батальона, усиленные танками, все атаки отбиты, сообщило Минобороны России.

    Атаки удалось отбить благодаря профессиональным действиям подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боя были уничтожены 22 украинских танка, 10 БМП, одна боевая бронированная машина, ВСУ потеряли более 100 военнослужащих.

    До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВС России отразили начавшуюся утром атаку ВСУ у поселка Работино в Запорожской области.

    Коментарии (8)
    26 июля 2023, 12:34
    СК завел дело на публиковавшую фейки о ВС России украинскую журналистку Соколовскую
    СК завел дело на публиковавшую фейки о ВС России украинскую журналистку Соколовскую
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На украинскую журналистку Янину Соколовскую завели уголовное дело за распространение ложной информации о российской армии, сообщили в пресс-службе московского ГСУ СК.

    Соколовская обвиняется по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По данным Telegram-канала Shot, Соколовская с марта по май 2022 года публиковала недостоверную информацию о действиях ВС России в отношении мирного населения Украины.

    Проводится расследование, в квартире Соколовской в Москве прошли обыски.

    Коментарии (38)
    26 июля 2023, 23:39
    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины

    Зеленский заявил о попаданиях на территории Украины после серии взрывов

    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что после серии взрывов по стране зафиксировано несколько попаданий.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что «есть несколько попаданий». Других подробностей он не привел.

    В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над территорией региона была сбита ракета. Из-за падения обломков произошел пожар, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о мощном взрыве в Киеве. Кроме того, взрывы раздались в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой областях.

    Воздушная тревога, действовавшая по всей стране вечером среды, к 23.30 мск отменена. Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.

    Коментарии (6)
    26 июля 2023, 12:34
    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине

    Американист Дудаков: Тревор Рид на Украине вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне

    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Тот факт, что американец Тревор Рид оказался на Украине, ставит под вопрос возможность дальнейшего диалога по обмену заключенными. Сам он, скорее всего, занимался инструктированием ВСУ или шпионажем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид был ранен в боях на Украине.

    «Я вполне допускаю, что Тревор Рид не просто решил «отомстить» России за заключение, а отправился на Украину в роли какого-то военного инструктора или разведчика. Заявления о том, что он находился там самовольно – это типичная легенда для всех американских наемников, находящихся в горячих точках неофициально, но имеющих контракт с Пентагоном», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Это связано с тем, что нахождение регулярных американских частей на Украине – для США вопрос довольно болезненный. Вашингтон не афиширует их пребывание там, но отправляет в частном порядке. Можно предположить, что Рид либо тренировал украинских солдат, либо вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне», – продолжает собеседник.

    «Ведь и в России его поймали не просто из-за того, что он на кого-то напал. Были явные подозрения в его шпионской деятельности. Теперь этот инцидент действительно может ударить по дальнейшим контактам между Москвой и Вашингтоном в вопросе обмена заключенными. А как мы знаем, для американского президента Джо Байдена этот аспект крайне важен», – добавил Дудаков.

    «Он сейчас активно пытается вернуть американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан в этом году в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Идут переговоры о том, чтобы обменять его на кого-то из россиян, находящихся в тюрьмах США или Европы. Но теперь, вероятно, Россия будет требовать от Штатов каких-то весомых гарантий того, что обменянные американцы не будут отправляться на Украину», – заключил он.

    Ранее стало известно, что обменянный на летчика Константина Ярошенко американец Тревор Рид ранен в боях на Украине. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что ведомство знает о ранении Рида на Украине, его он получил в ходе боевых действий. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации,

    В свою очередь американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в оборонном ведомстве «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    По одной из версий, сейчас Рид проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию. Представитель Госдепа пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    Позднее СМИ США со ссылкой на источники в администрации сообщили, что американская сторона опасается, что участие Рида в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными. В частности, американских чиновников беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана. Источник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана. Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на девять лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

    Коментарии (3)
    26 июля 2023, 22:45
    Захарова: Запад породил киевского террористического монстра
    Захарова: Запад породил киевского террористического монстра
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Ольга Никитина

    Ответственность за появление бесноватого чудовища под названием киевский режим лежит на тех, кто на протяжении лет игнорировал его преступления, хотя был обязан призвать их к ответу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по поводу убийства в зоне СВО российского военкора Ростислава Журавлева и ранения его коллег из кассетного оружия, которое поставляет американская сторона. Спикер российского внешнеполитического ведомства отметила, что Азуле «выдавила из себя беззубый комментарий», в котором «она «сожалеет» о «смерти» российского корреспондента», будто речь идет об обычном некрологе.

    После этого, продолжила представитель МИД России, украинская сторона в привычной для себя экстремистской манере распространила ноту от имени некоего «украинского медиасообщества», в которой расправа над Журавлевым не только оправдывается, но и содержатся новые угрозы в адрес представителей СМИ. В заявлении сказано, что «российские медиаорганизации и их сотрудники... должны понести справедливое наказание за свои действия», процитировала Захарова.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что Запад несет ответственность за то, что породил террористического монстра, будь то действием или бездействием. И прикрываться иезуитскими отписками теперь не получится, заключила Захарова.

    Ранее Захарова назвала реакцию Запада на гибель Журавлева ожидаемо чудовищной.

    Коментарии (11)
    26 июля 2023, 11:47
    Глава УВКПЧ ООН отказался передать России данные разбирательства по Буче

    Постпред России при ООН в Женеве Гатилов: Глава УВКПЧ ООН Тюрк отказался передать России данные разбирательства по Буче

    Tекст: Алина Власенко

    Глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк отказался предоставить России информацию о разбирательстве произошедшего в Буче, заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    По словам Гатилова, он только во вторник получил отказ Тюрка на просьбу от 18 мая предоставить данные разбирательства произошедшего в Буче. Такое решение Тюрк объяснил тем, что обнародование подобной информации и оценок находится в компетенции штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    Такой ответ Гатилов назвал очередным свидетельством нежелания Тюрка давать объективную картину ситуации на Украине.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнения, что Запад в настоящее время занимается расследованием ситуации в украинской Буче.

    Скандал вокруг города Буча в Киевской области разгорелся в апреле 2022 года, когда в СМИ и соцсетях стали публиковаться видео с телами погибших. В Минобороны России подчеркивали, что от действий российских военных не пострадал ни один житель Бучи. В ведомстве также уточняли, что российские войска покинули город 30 марта, и только после того, как в город прибыли сотрудники СБУ, в Сети стали появляться «свидетельства преступлений».

    Коментарии (7)
    26 июля 2023, 14:08
    Политолог оценил данные о шпионаже Тревора Рида в пользу Украины

    Американист Дробницкий усомнился в том, что Тревор Рид шпионил в пользу Украины

    Политолог оценил данные о шпионаже Тревора Рида в пользу Украины
    @ REUTERS/Tatyana Makeyeva

    Tекст: Дарья Волкова

    Если бы Тревор Рид действительно являлся профессиональным разведчиком, он был бы гораздо умнее – не попал бы в скандал с запрещенными веществами в Москве и не оказался бы на минных полях Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее обменянный на летчика Ярошенко американец Рид был ранен в боях на Украине.

    «Тревор Рид – бывший морской пехотинец. В каких-то серьезных спецоперациях он не участвовал, служил в особом полку, причисленному к охране президентских резиденций. Вместе с тем военную подготовку он получил неплохую», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Судьба у Рида достаточно странная, но в некоторой степени типичная для американских военных по своей нелепости. Познакомился на отдыхе с москвичкой, приехал в Россию и практически сразу в состоянии наркотического опьянения попал в неприятности, оказался в тюрьме. Однако он стал полезен для Вашингтона, из-за чего его обменяли на российского летчика», – отметил он.

    «По возращении на родину Рида явно потянуло на «горяченькое» – на Украину. Кстати, отмечу, что вербовщики иностранных наемников для вооруженных конфликтов используют психологические манипуляции. Поэтому его могли замотивировать отправиться туда под предлогом войны с «кровавым российским режимом». А по сути, он просто встрял в очередную неприятность», – рассуждает собеседник.

    «Вместе с тем для Штатов тема с возвращением американцев с Украины достаточно болезненная. Госдеп четко дал понять, что эвакуировать Рида не будут. Кроме того, по-прежнему действует распоряжение президента США Джо Байдена о том, что американцы должны покинуть Украину. По сути, для тех, кто не уехал, это означает: «ребята, вы сами по себе», – добавил Дробницкий.

    «Что касается версий о том, что Рид может быть американским разведчиком, лично я в этом очень сильно сомневаюсь. Если бы он действительно занимался шпионажем, то на минные поля не полез. Да и не попал бы в такой скандал с запрещенными веществами, тем более только прибыв в Москву», – заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что обменянный на летчика Константина Ярошенко американец Тревор Рид ранен в боях на Украине. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что ведомство знает о ранении Рида на Украине, его он получил в ходе боевых действий. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации,

    В свою очередь американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в оборонном ведомстве «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    По одной из версий, сейчас Рид проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию. Представитель Госдепа пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    Позднее СМИ США со ссылкой на источники в администрации сообщили, что американская сторона опасается, что участие Рида в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными. В частности, американских чиновников беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана. Источник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана.

    Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на девять лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

    Коментарии (3)
    27 июля 2023, 03:04
    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия сравняет Львов с землей

    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Если мы (США – прим. ВЗГЛЯД) решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет?» – спросил Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted и сам же ответил на этот вопрос, выразив уверенность в том, что город «легко сравняют с землей».

    Украинских военных, по мнению Макгрегора, «разнесут в пух и прах», если ВСУ не предоставят мощную противовоздушную и противоракетную оборону, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (3)
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