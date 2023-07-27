Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.18 комментариев
Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от Путина
ЦТАК: Шойгу в Пхеньяне встретился с Ким Чен Ыном, передал ему послание от Путина
Лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 26 июля, провел в Пхеньяне встречу с российской военной делегацией, возглавляемой министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным ЦТАК, глава Минобороны передал северокорейскому лидеру личное послание от президента Владимира Путина. Кроме того, отмечается, что Шойгу и Ким Чен Ын обменялись подарками, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что встреча послужит дальнейшему углублению связей между Россией и Северной Кореей.
В ходе переговоров обсуждались вопросы национальной, региональной и международной безопасности. ЦТАК сообщает, что оценки двух сторон по обсуждаемым вопросам совпали.
Напомним, российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР во вторник для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы КНДР в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.
Ким Чен Ын заявлял, что Соединенные Штаты выступили главным агрессором в Корейской войне (1950–1953 годы), итоги которой стали для Вашингтона «несмываемым позором».