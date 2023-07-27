Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от Путина

ЦТАК: Шойгу в Пхеньяне встретился с Ким Чен Ыном, передал ему послание от Путина

Tекст: Ольга Никитина

По данным ЦТАК, глава Минобороны передал северокорейскому лидеру личное послание от президента Владимира Путина. Кроме того, отмечается, что Шойгу и Ким Чен Ын обменялись подарками, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что встреча послужит дальнейшему углублению связей между Россией и Северной Кореей.

В ходе переговоров обсуждались вопросы национальной, региональной и международной безопасности. ЦТАК сообщает, что оценки двух сторон по обсуждаемым вопросам совпали.

Напомним, российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР во вторник для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы КНДР в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов.

Ким Чен Ын заявлял, что Соединенные Штаты выступили главным агрессором в Корейской войне (1950–1953 годы), итоги которой стали для Вашингтона «несмываемым позором».