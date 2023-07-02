Грузинские эксперты раскритиковали посла США за слова о транзите россиян в Европу через Тбилиси

Авторитетные грузинские эксперты подвергли резкой критике посла США в Грузии Келли Дегнан, которая предположила, что граждане России после восстановления прямого авиасообщения с Грузией используют эту страну как транзит в Европу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Прямые рейсы потому вызывают обеспокоенность, что они не только дают возможность увеличить поток россиян в Грузию, но и потому, что граждане России используют Грузию для последующего выезда в Европу, – сказала посол. – Европа решила закрыть двери для граждан России как один из методов давления на эту страну».

Эксперт Леван Николеишвили, бывший начальник грузинского Генштаба, сказал, что «посол США принимает граждан Грузии за неучей».

«Если граждане России хотят вылететь в Европу, то могут сделать это, к примеру, и через Турцию, и через ОАЭ, – сказал он. – Было бы хорошо, чтобы эта неадекватная женщина (Келли Дегнан) скорее покинула Грузию».

До конца этого года Дегнан завершит работу послом в Грузии.

Другой эксперт Амиран Салуквадзе также отметил, что, «если Европа впускает к себе россиян, например, через Стамбул, то какая разница, попадут они туда через этот аэропорт, тбилисский или дубайский?»