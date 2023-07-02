В Ростове-на-Дону отпраздновали ранее отмененный День молодежи

В Ростове-на-Дону отпраздновали День молодежи, ранее отмененный из-за ЧВК «Вагнер»

Масштабные праздничные мероприятия ко Дню молодежи, отмененные 24 июня в целях безопасности из-за ситуации с ЧВК «Вагнер», провели в Ростове-на-Дону. Главной площадкой торжеств стал парк «Левобережный», где состоялся концерт, передает источник с места событий.

Как сообщил источник ТАСС, в ростовском парке «Левобережный» были открыты всевозможные тематические площадки, лекторий, молодые люди ознакомились с картой форумов от Росмолодежи, подписали и отправили открытки участникам СВО, активно присоединялись к волонтерскому движению, на двух сценах выступили творческие коллективы и артисты.

На стадионе «Ростов-Арена» губернатор региона Василий Голубев встретился с молодежными активистами, поприветствовал гостей в парке «Левобережный» и вручил отличившимся за работу с молодежью знаки губернатора Ростовской области «За безупречную службу» и благодарственные письма.

«Мы должны чтить наше прошлое, победы наших дедов и прадедов, которые защитили страну от фашистской чумы. Поддерживать ребят, которые защищают государство, ее будущее, нас с вами, защищают будущее и память о подвиге дедов и прадедов. В Ростовской области прекрасные перспективы, потому что мы вместе строим прекрасный край. <…> Вы нужны своей стране, ей необходима энергия молодости, ее задор и оптимизм», – сказал Голубев, обращаясь к молодежи.

Торжества продолжил праздничный концерт с участием хедлайнера на главной сцене парка.

Между тем председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова сообщила, что фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего» открылся на Ходынском поле в Москве на трех площадках.

«Здесь, на Ходынском поле, собрались молодые люди. Этот парк у нас разделен на три части: «Добро», «Возможности» и «Спорт». На площадке «Добро» все желающие могут ознакомиться с нашими волонтерскими программами, принять участие в разных экоакциях, а также познакомиться с нашим благотворительным фондом», – сказала Драгунова.

На площадке «Возможности» можно узнать об актуальных вакансиях. Тут же работает клуб молодых предпринимателей, и все желающие смогут послушать различных спикеров о том, как открыть свое дело. Одна из самых больших зон – площадка «Спорт», где для гостей подготовили различные активности, в том числе воркаут и турнир по баскетболу 3 на 3. Кроме того, прошел первый открытый чемпионат по прыжкам с резиночкой.

В воскресенье также состоится концерт, на котором выступит группа «Дискотека Авария».

Фестиваль планировалось провести 24 июня. Однако все массовые мероприятия были перенесены на неделю из-за введения режима КТО в Москве, Подмосковье и Воронежской области.

В субботу в рамках празднования Дня молодежи в Нижнем Новгороде был дан старт приема заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи.

Напомним, политолог Анна Федорова сказала газете ВЗГЛЯД, что в России создана целая система, помогающая молодежи раскрывать свой потенциал, проекты доступны тем, кто активен и готов развиваться.