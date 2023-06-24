В Нижнем Новгороде стартовала подготовка Всемирного фестиваля молодежи

В рамках празднования Дня молодежи в Нижнем Новгороде в субботу дан старт приема заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи.

Регистрация российской и иностранной молодежи будет проходить на официальном сайте ВФМ-2024.

Первую заявку на участие в фестивале подала студентка РУДН Дарья Семенова, которая в январе 2022 года предложила президенту России провести мероприятие в России.

Глава Росмолодежи Ксения Разуваева отметила, что в следующем году Россия станет домом для молодежи всего мира. «Одна из целей Всемирного фестиваля молодежи – создать платформу для налаживания связей между неравнодушной молодежью всей планеты. В 2024 году площадка Фестиваля станет столицей будущего справедливого мира, где во главе – уважение друг к другу, к ценностям и культуре различных стран и народов. Россия открыта для всех, кто стремится совершенствовать мир и создавать будущее, основанное на взаимном диалоге и справедливом международном сотрудничестве», – подчеркнула руководитель Росмолодежи.

В рамках презентации дирекция фестиваля представила визуальный стиль ВФМ-2024. Логотипом фестиваля стало стилизованное изображение человеческих фигур: это разные люди, по характеру и вере, идеям и убеждениям, расе и национальности, но объединенные общей мечтой – жить в мире, в котором каждый может оставаться самим собой, жить и развиваться так, как ему нравится, не навязывая своих ценностях другим.

Кроме того, в Нижнем Новгороде представили концепцию программы фестиваля. Программный директор ВФМ-2024 Сергей Першин презентовал принципы формирования программы, генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал об интеграции в программу общественных организаций России, заместитель генерального директора корпоративной академии Росатома Елена Егорова-Кириллова представила концепцию участия бизнес-партнеров в формировании программы фестиваля, а олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина раскрыла особенности формирования спортивной части фестиваля. Культурную программу ВФМ-2024 представили через иммерсивное медиашоу режиссера Саши Шумилина. Также организаторы рассказали об участии регионов и образовательных организаций на примере города Тюмень и МГИМО.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Нижний Новгород готов стать опорной точкой для региональных программ. «От Нижегородской области уже есть ряд предложений по подготовке программы Фестиваля. Например, мы готовы интегрироваться в проектирование программы в части повестки устойчивого развития, транслировать свой опыт в области цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики, привлекать лучшие нижегородские творческие и спортивные коллективы», – сказал глава региона.

Дирекция Всемирного фестиваля молодежи запустила двуязычный чат-бот «Программный директор ВФМ» для приема предложений в программу от жителей России и зарубежных стран. Чат-бот запущен на двух языках: русском и английском. Благодаря этому инструменту любой человек может предложить свое видение программы фестиваля и стать ее соавтором.

В завершение презентации ВФМ-2024 молодые люди из России и других стран запустили обратный отсчет 250 дней до Всемирного фестиваля молодежи – на Большой Покровской улице официально запустили арт-объект с часами. Активировал часы обратного отсчета 14-летний нижегородец, амбассадор Российского движения детей и молодежи Иван Сухов.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. На первом заседании организационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко принято решение провести фестиваль на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 26 городов России.

Во Всемирном фестивале молодежи примут участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тыс. иностранных участников.