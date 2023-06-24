Политолог Федорова: В стране работают кадровые и социальные лифты для молодежи

В России создана целая система, помогающая молодежи раскрывать свой потенциал, проекты доступны тем, кто активен и готов развиваться, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В субботу в России отмечается День молодежи.

«В стране работают кадровые и социальные лифты для молодежи. Это может быть волонтерство, которое сейчас дико популярно, резные патриотические направления, те же самые поисковые отряды и так далее. Это могут быть занятия, связанные с культурой и искусством. По всем содержательным направлениям так или иначе государство много чего предлагает», – считает Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По ее словам, за несколько лет в России появилась целая система, помогающая молодежи раскрывать свой потенциал. «Существуют всевозможные организации, их проекты доступны абсолютно всем, а не только молодежи из обеспеченных семей», – добавляет эксперт.

Федорова уверена, что воспользоваться существующими возможностями могут те, кто активен и готов развиваться. «Доля активных и амбициозных молодых людей примерно одинакова в разных регионах России. Но доступность образования – это одна из линий конкурентоспособности России в мире. В некоторых странах, чтобы получить настоящее образование, человек должен взять кредит, за который придется расплачиваться полжизни. В России наши великие скрепы – бесплатное образование и медицина – это просто космическое достижение и этого не понимает только идиот», – подчеркивает эксперт.

Собеседник особо отметила достижения президентской платформы «Россия – страна возможностей», объединяющей десятки разных проектов для молодежи. «Эта платформа систематизирует все процессы. У нас не хаос возможностей, а четко выстроенная система, в которой молодому человеку легко разобраться и понять, на что он может рассчитывать», – указала эксперт ЭИСИ.

По словам Федоровой, молодежь делает многое для победы России в вооруженном противостоянии со странами НАТО на Украине. «В первую очередь это волонтерская и гуманитарная активность, помощь семьям участников СВО. Это работа в пунктах временного размещения, помощь беженцам», – сказала она.

Среди молодежных достижений, которыми может гордиться вся страна, эксперт прежде всего отметила успехи в естественно-научных и технических дисциплинах. «У нас очень сильные «олимпиадники» по математике, физике, химии, программированию. Много успешных молодых спортсменов», – считает политолог.

В мае президент России Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании Дня молодежи в последнюю субботу июня. Таким образом, в этому году он отмечается 24 июня. С 1993 года День молодежи ежегодно отмечался в России 27 июня. О переносе даты президента попросили студенты инновационного научно-технологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова «Воробьевы горы». Они рассказали главе государства, что не всегда могут отметить День молодежи из-за сессии или работы, и попросили перенести празднование с 27 июня на последнюю субботу месяца.