Командир танкового подразделения рассказал о тактике ВСУ под Соледаром

Командир танкового подразделения рассказал об атаках ВСУ малыми группами на Артемовском направлении

Вооруженные силы Украины используют тактику активных атак малыми группами на Артемовском направлении под Соледаром, сообщил командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки российских войск.

Российский военный пояснил, что такие попытки наступления «мелкими группами» численностью до одного взвода предпринимаются ВСУ «по всему фронту». Украинских военных при этом может сопровождать максимум один танк и максимум две БМП.

«Это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия (хотят) рассеять, но у них это не получается», – приводит его слова РИА «Новости».

Командир танкового подразделения заявил, что с соседними российскими подразделениями «организована взаимосвязь». «Только что работали по радиостанции с их координатами. Ствольная артиллерия, которая у них есть, наведена по одной цели, мы в поддержку их наведены по другой цели, независимо от того, кто это, десантники или мобилизованные полки», – сказал российский военный.

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении у Новоданиловки российская артиллерия уничтожила украинскую разведгруппу, «пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ». У Малой Токмачки уничтожена автомобильная техника и живая сила противника, севернее Жеребянки – бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВСУ. Кроме того, сбиты три украинских БПЛА «Фурия».

Чехов также сообщил, что на Южнодонецком направлении нанесен удар по наступающим силам украинских войск у Макаровки. У Сторожевого уничтожены минометный расчет и пункт управления беспилотниками, у Макаровки и Новодонецкого авиация нанесла удар по скоплениям украинских военных.

Чехов также рассказал, что ефрейтор Денис Аладин под огнем противника восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения на Южнодонецком направлении.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что экипаж Су-34 уничтожил до взвода военнослужащих ВСУ на Купянском направлении. Также нанесено 11 авиационных ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике противника, передает ТАСС.

Танки Т-90 уничтожили две бронированные машины американского производства MRAP и HMMWV, а «Ланцеты» – две станции контрбатарейной борьбы иностранного производства AN/TPQ-50. Кроме того, у Ивановки уничтожена «Фурия».

Напомним, командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что ВСУ из-за отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск.