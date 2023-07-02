Американский журналист восхитился новыми домами в Мариуполе

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2 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 07:11  |  vz.ru
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Богатых заставят поделиться сверхприбылями

Крупный бизнес разово поможет российскому бюджету Maksim Konstantinov/Global Look Press
Государство просит крупный бизнес поделиться частью своих сверхдоходов, которые они получили в 2021-2022 годах. Логика такова, что более высокий доход был получен во многом благодаря благоприятной конъюнктуре – сверхвысоким ценам. Тогда как сейчас бюджет страны страдает от снижения доходов. Кому придется делиться и на что пойдут вырученные налоги от сверхдоходов? Подробности...
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Зеленский дооформит Украину как колонию англосаксов

Английский родной или как минимум рабочий язык для тех, кто теперь решает: жить Украине или не жить, а если жить, то на сколько гривен в день Zuma/ТАСС
Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, которым наделяет английский язык государственным статусом «язык международного общения» и обязует всех чиновников им владеть. Это можно счесть плевком в лицо русскоязычным, но более очевидные жертвы инициативы – украинские «нацики». Но главное, что Украине Зеленского без английского не выжить. Подробности...
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Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?  Подробности...
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Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

Украина готовит провокации к саммиту НАТО Global Look Press/Keystone Press Agency
Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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После Гребенщикова останутся песни

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Личную позицию и нынешние взгляды Гребенщикова трудно разделить. Лично мне точно. Это, впрочем, ещё с его выступления перед Саакашвили в Одессе весьма непросто. Но тем не менее он вошел в историю русского рока. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Без Родины я – ничто

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Мне кажется, это качество – «Россия во мне» – обычно даруется с рождения, как черты характера. Но сравнимо и с инстинктом. Родительским. У кого-то он есть, а кто-то ведь легко бросает своих детей. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Может ли новый бунт обрушить Францию

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Наблюдая за тем, как Францию сотрясают массовые беспорядки, Россия может извлечь полезный урок, который пригодится ей в будущем. Подробности...
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Сколько Запад потратил на Украину

Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    Американский журналист восхитился новыми домами в Мариуполе

    Американский журналист Хинкл восхитился новыми красивыми домами в Мариуполе

    2 июля 2023, 06:49

    Текст: Ольга Никитина

    Американский журналист Джексон Хинкл отреагировал на опубликованное в Сети видео, на котором житель Мариуполя показал квартиру в новом жилом комплексе.

    Хинкл написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что президент России Владимир Путин «построил красивые <...> многоквартирные дома для жертв войны в Мариуполе», передает РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в городе планируется ввести 500 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в Мариуполе восстанавливают и реставрируют учреждения культуры, в том числе Художественный музей им. Куинджи и Мариупольский драмтеатр. Также в городе начали восстанавливать железнодорожный вокзал.

    Медведев по-французски съязвил в адрес Макрона
    Зампред Совбеза России Медведев предложил французскому лидеру Макрону после слов об Украине перейти на сторону Франции
    		   
    1 июля 2023, 17:13
    Фото: @MedvedevRussiaE
    Текст: Антон Никитин

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, заявившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции.

    Медведев по-французски написал в соцсети Twitter (запрещена в РФ), что Макрон неоднократно говорил о том, что он на стороне Украины. Заместитель председателя Совбеза России продолжил, что Макрону, возможно, «пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции», передает РИА «Новости».

    Медведев отметил, что средства, которые были потрачены Парижем «впустую на оружие для банды наркомана Владимира Зеленского», могли бы пригодиться простым французам.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала властям Франции на фоне идущих в этой стране беспорядков «вылечиться самим», прежде чем пытаться «лечить» Россию.

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    Коментарии (21)
    Рогов: ВСУ пошли на штурм в районе села Работино в Запорожье
    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ пошли на штурм на ореховском направлении в районе села Работино

    1 июля 2023, 15:35

    Текст: Антон Никитин

    На ореховском направлении запорожского фронта Вооруженные силы Украины (ВСУ) под прикрытием артиллерии пошли на штурм в районе села Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что на ореховском направлении запорожского фронта активно работает вражеская артиллерия, под прикрытием которой противник в районе Работино пошел на штурмовые действия. Он уточнил, что помимо артиллерии, работают минометы и идет стрелковый бой высокой интенсивности. Председатель движения «Мы вместе с Россией» заверил, что русские воины держат активную оборону.

    Напомним, в четверг ВСУ также попытались атаковать на ореховском направлении в районе села Работино Запорожской области.

    Коментарии (3)
    Командир танкового подразделения рассказал о тактике ВСУ под Соледаром
    Командир танкового подразделения рассказал об атаках ВСУ малыми группами на Артемовском направлении
    		   
    1 июля 2023, 07:30
    Фото: кадр из видео РИА «Новости»
    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины используют тактику активных атак малыми группами на Артемовском направлении под Соледаром, сообщил командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки российских войск.

    Российский военный пояснил, что такие попытки наступления «мелкими группами» численностью до одного взвода предпринимаются ВСУ «по всему фронту». Украинских военных при этом может сопровождать максимум один танк и максимум две БМП.

    «Это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях, это просто наш фронт, наши усилия (хотят) рассеять, но у них это не получается», – приводит его слова РИА «Новости».

    Командир танкового подразделения заявил, что с соседними российскими подразделениями «организована взаимосвязь». «Только что работали по радиостанции с их координатами. Ствольная артиллерия, которая у них есть, наведена по одной цели, мы в поддержку их наведены по другой цели, независимо от того, кто это, десантники или мобилизованные полки», – сказал российский военный.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении у Новоданиловки российская артиллерия уничтожила украинскую разведгруппу, «пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ». У Малой Токмачки уничтожена автомобильная техника и живая сила противника, севернее Жеребянки – бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВСУ. Кроме того, сбиты три украинских БПЛА «Фурия».

    Чехов также сообщил, что на Южнодонецком направлении нанесен удар по наступающим силам украинских войск у Макаровки. У Сторожевого уничтожены минометный расчет и пункт управления беспилотниками, у Макаровки и Новодонецкого авиация нанесла удар по скоплениям украинских военных.

    Чехов также рассказал, что ефрейтор Денис Аладин под огнем противника восстановил поврежденную проводную линию связи вблизи линии боевого соприкосновения на Южнодонецком направлении.

    Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что экипаж Су-34 уничтожил до взвода военнослужащих ВСУ на Купянском направлении. Также нанесено 11 авиационных ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике противника, передает ТАСС.

    Танки Т-90 уничтожили две бронированные машины американского производства MRAP и HMMWV, а «Ланцеты» – две станции контрбатарейной борьбы иностранного производства AN/TPQ-50. Кроме того, у Ивановки уничтожена «Фурия».

    Напомним, командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что ВСУ из-за отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск.

    Коментарии (3)
    ВС России нанесли удар по пунктам управления ВСУ под Донецком
    Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк»
    		   
    1 июля 2023, 14:37
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк», заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Конашенков сообщил, что вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Он подчеркнул, что все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинских генералов погубила беспечность.

    Коментарии (18)
    ВСУ оснастили немецкие «Леопарды» советской динамической защитой
    В Сети появились кадры немецкого танка Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1»
    		   
    1 июля 2023, 18:47
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    В Сети появились кадры немецкого танка Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1».

    «Немецкий ОБТ Леопард 2А4 с динамической защитой «Контакт-1», – говорится в сообщении Telegram-канала «Повернутые на Z войне». В другом сообщении этого же Telegram-канала немецкий танк Leopard 2A4 с советской динамической защитой «Контакт-1» назван «сумрачным творением».

    «Они все же сделали это: немецкий Leopard 2A4 с динамической защитой. Отдельно радуют комментарии украинских танковых экспертов, рассказывающих, что перед установкой были проведены какие-то работы и даже испытания», – сообщает Telegram-канал «Оборонка».

    Напомним, в апреле боец российских штурмовых формирований рассказал, что немецкий танк Leopard, как оказалось, не способен выдержать боевых попаданий. Он отметил, что у этих танков очень слабая как боковая, так и динамическая защита.

    Модернизация немецких танков началась еще несколько месяцев назад, после того, как стало понятно, что в бою немецкие танки «прекрасно горят», о чем 13 июня на встрече с военкорами заявил президент России Владимир Путин. Днем позже президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как танк Leopard от попадания российского снаряда разлетелся на куски. Минобороны демонстрировало уничтожение и более современной версии Leopard-2A6.

    Отметим, динамическая защита «Контакт» (Контакт-1) – старая советская разработка 80-х годов. Комплекс разработан для повышения защищенности бронетехники от кумулятивных боеприпасов и противотанковых ракет. Принята на вооружение в 1985 году и устанавливалась на танки Т-64БВ, Т-72Б, Т-55АМВ, Т-62МВ, и другие. При массе бронирования до двух тонн обеспечивает защищенность от кумулятивных средств на 50-80%.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Киев готовит немецкие «Леопарды» для удара на юге.

    Коментарии (18)
    Зеленский заявил о планах выхода ВСУ на границы 1991 года
    Зеленский: Киев готов к урегулированию конфликта на Украине в случае выхода ВСУ на международные границы 1991 года

    1 июля 2023, 21:31

    Текст: Антон Никитин

    Власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский в ходе выступления на совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев премьер-министром Испании Педро Санчесом, ответил на вопрос о том, готова ли будет Украина к дипломатическому урегулированию, если ее войска выйдут на позиции, которые они занимали до начала специальной военной операции России 24 февраля 2022 года, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии в случае выхода ВСУ на «реальные» границы «согласно международному праву». Он также отметил, что границы, которые существовали 24 февраля 2022 года, не являются границами Украины. По его словам, там была контактная линия между ВСУ и «оккупантами».

    Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание премьер-министра Индии Нарендры Моди на категорический отказ Киева от урегулирования конфликта мирным путем. Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

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    Минобороны России сообщило о поражении хранилища топлива ВСУ

    1 июля 2023, 13:47

    Текст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы России во время спецоперации на Украине за сутки поразили хранилища топлива группировки ВСУ «Запорожье», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Так, было ликвидировано хранилище топлива для военной техники группировки войск «Запорожье», передает Telegram-канал Минобороны России.

    Также войска ВС России за сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 90 украинских военных.

    Общие потери Украины составили более 75-ти солдат, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

    Коментарии (12)
    УПЦ отвергла требование властей Украины к монахам Киево-Печерской лавры
    УПЦ: Требование властей Украины к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру незаконно и является самоуправством
    		   
    1 июля 2023, 19:39
    Фото: Volker Preusser/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Требование властей Украины к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру безосновательно, незаконно и является самоуправством, говорится в заявлении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    В юридическом отделе УПЦ сообщили, что одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке, по этому поводу судом ни одно решение не принято, соответственно, у заповедника отсутствуют какие-либо законные основания для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно, и его следует рассматривать как самоуправство, передает ТАСС.

    В заявлении на сайте УПЦ также содержится призыв к членам комиссии Минкульта Украины не нарушать законы и дождаться судебного решения.

    Ранее власти Украины потребовали от монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) освободить помещения Киево-Печерской лавры до 4 июля.

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    Украинские власти вывозят имущество предприятий Харьковской области
    Глава российской администрации Харьковской области Ганчев: Власти Украины вывозят из региона имущество предприятий

    1 июля 2023, 16:55

    Текст: Антон Никитин

    Украинские власти вывозят имущество предприятий Харьковской области, жителей региона выселяют из домов и принуждают к эвакуации, сообщил глава российской администрации области Виталий Ганчев.

    Глава российской администрации области Харьковской области сообщил, что в Харькове и области, по сообщению местных жителей, сейчас проводятся определенные действия. Он уточнил, что, по поступающим данным, людей выселяют из домов, принуждают покинуть область, тем временем так называемые защитники вывозят предприятия и все, что находят в опустевших домах, передает ТАСС.

    Напомним, в конце мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков предложил решить проблему украинских обстрелов региона путем присоединения Харькова. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему освобождение Харьковской области потребует решения невоенных задач.

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    В Европу прибыл спецсамолет США для ядерного мониторинга
    Flightradar24: В Европу прилетел американский спецсамолет для ядерного мониторинга
    		   
    2 июля 2023, 01:07
    Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Американский самолет радиологического контроля WC-135R Constant Phoenix, предназначенный для ядерного мониторинга и взятия проб атмосферного воздуха с целью контроля за радиоактивными выбросами, прибыл в Европу, свидетельствуют данные портала Flightradar24, отслеживающего полеты самолетов в режиме реального времени.

    Спецсамолет ВВС США, как утверждается, 30 июня прибыл на авиабазу Ханья на Крите, откуда в Черноморский регион часто вылетают разведывательные дроны RQ-4B Global Hawk и самолеты RC-135W Rivet Joint, пишет «Московский комсомолец».

    Сенатор Константин Долгов ранее призывал ожидать любых провокаций со стороны противника. По его мнению, последние заявления президента Украины Владимира Зеленского могут свидетельствовать о реальной подготовке ВСУ к разработке собственного ядерного арсенала или к предстоящему удару по Запорожской атомной станции.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в свою очередь отмечал, что в преддверии саммита НАТО украинские власти могут перейти к нагнетанию ядерной истерики. Он обращал внимание, что попытки организовать диверсии на ЗАЭС уже имеют место.

    Газета ВЗГЛЯД писала о пяти способах, которыми ВСУ могут попытаться навредить России в преддверии саммита НАТО.

    Коментарии (7)
    Российские силы пресекли попытку контрнаступления ВСУ в ДНР
    РИА «Новости»: Российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в районе села Берховка в ДНР

    1 июля 2023, 21:26

    Текст: Ольга Никитина

    Украинские националисты в субботу, 1 июля, предприняли попытку наступления в районе села Берховка Артемовского района Донецкой народной республики, однако успеха они не добились, сообщил источник в командовании группировки войск «Юг».

    Источник РИА «Новости» сообщил, что противника удалось остановить в «серой зоне» силами подразделений ВДВ. В течение субботы, по его словам, наносилось огневое поражение авиацией и артиллерией Южной группировки войск. В результате ударов уничтожены свыше двух сотен украинских военных, а также пять танков, восемь БМП и более десяти беспилотников типа «Валькирия» и «Лелека-100».

    ВСУ за сутки, уточнил источник, бросили в атаку более 300 боевиков, а также шесть танков и десять боевых бронированных машин.

    Попав под огонь с российской стороны, противник отступил, бросив раненых и убитых, добавил источник.

    Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления. 27 июня глава государства сообщал, что украинские вооруженные силы потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин.

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    Директор ЦРУ похвастался возможностями вербовки на фоне конфликта на Украине
    Директор ЦРУ Бернс: Конфликт на Украине улучшил возможности для вербовки агентов в России
    		   
    1 июля 2023, 22:45
    Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что благодаря конфликту на Украине у американской стороны появилась уникальная возможность для вербовки агентов в России.

    Бернс, выступая с лекцией в Великобритании, рассуждал о том, что якобы имеющее место недовольство ходом специальной военной операцией со стороны людей в российском руководстве дает ЦРУ – разведывательной службе, «работающей с людьми», – возможность, которая «выпадает раз в поколение», передает РИА «Новости».

    «Мы не позволяем себе ее упустить», – приводит слова Бернса Reuters.

    Ранее сенатор Константин Долгов заявил, что американские спецслужбы постоянно пытаются вербовать российских дипломатов, поскольку главная цель Вашингтона – развалить Россию изнутри. Нашим сотрудникам необходимо быть внимательными, бдительными и не поддаваться на провокации, предупреждал он.

    Коментарии (10)
    ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области

    1 июля 2023, 17:35

    Текст: Кристина Цыцура

    В Запорожской области сообщили в субботу об обстреле города Токмак со стороны Вооруженных сил Украины.

    По предварительным данным, обстрел был совершен из РСЗО HIMARS, один человек в результате обстрела погиб, а еще один получил ранение, сообщили оперативные службы, передает ТАСС.

    Сообщается, что город Токмак подвергся обстрелу в 15.50 мск. Также повреждение получили пять жилых домов.

    Ранее сообщалось, что ВСУ начали наступление в районе села Работино в Запорожье.

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    Российские войска нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южнодонецком направлении
    Минобороны: Российские войска нанесли удары по наступающим силам ВСУ на Южнодонецком направлении
    		   
    2 июля 2023, 05:44
    Фото: кадр из видео Минобороны
    Текст: Ольга Никитина

    Военнослужащие группировки войск «Восток» поразили наступающие силы ВСУ в районах между Равнополем и Макаровкой, уничтожена живая сила боевиков, сообщил руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены минометный расчет в районе Золотой Нивы, гаубица «Мста-Б» – в районе Новый Комар и пикап с националистами – в районе Пречистовки, передает ТАСС.

    Скопления украинских боевиков поражены силами армейской авиации в районе Урожайного, там же уничтожены три боевые бронированные машины. Кроме того, украинские националисты уничтожены в районе Макаровки и Новодонецкого.

    На Запорожском направлении, продолжил Чехов, воздушная разведка вскрыла, а затем была уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В районе Гуляйполя и Малой Токмачки артиллерийским огнем уничтожены минометные расчеты. В районах Степового, Верхней Терсы и Луговского уничтожены две буксируемые гаубицы в Степногорске и автомобильная техники с боевиками. Кроме того, ЗРК «Тор» и «Оса» сбили два украинских беспилотника «Лелека» и один «Фурия».

    Помимо этого, группировка «Восток» в районе Угледара уничтожила значительное количество боевиков и техники противника. Как подчеркнул Чехов, это произошло благодаря грамотному управлению боевыми расчетами командиром полка войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки полковником Евгением Смирновым, который управлял расчетами тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек».

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка (ДНР).

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    Действия Байдена против России назвали нарушением Конституции США
    Washington Times: Байден нарушил Конституцию, отправив технику и солдат на Украину
    		   
    2 июля 2023, 04:38
    Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Отправив на Украину технику и солдат для борьбы с Россией, президент США Джо Байден нарушил американскую Конституцию, пишут СМИ.

    Эндрю Наполитано в статье, опубликованной изданием Washington Times, задается вопросами о том, соблюдают ли Конституцию США Конгресс и президент. Ответы он считает очевидными. По его словам, Конституция США была передана на хранение «бесчестным, лживым, продажным политиканам», которые игнорируют требования основного закона. В итоге погибли невинные люди, возникли «бесконечные долги», многие потеряли личную свободу, передает РИА «Новости» текст публикации.

    Наполитано напомнил, что, согласно Конституции, Конгресс не вправе объявлять России войну, поскольку с военной точки зрения на это нет оснований. Однако законодательный орган уполномочил президента США вести необъявленные войны, отметил автор статьи, напомнив про Афганистан и Ирак.

    Капитолий, продолжает американский журналист, дал Байдену 113 млрд долларов и позволил хозяину Белого дома потратить их на технику для украинских вооруженных сил. Помимо этого, тайно из США отправили на Украину американских солдат, которые эксплуатируют эту технику, пишет автор.

    В Кремле ранее подчеркивали, что Запад каждый день все больше вовлекается в противостояние на украинской территории.

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