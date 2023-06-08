Хуснуллин сообщил о начале восстановления вокзала Мариуполя

Вице-премьер Хуснуллин: Восстановление вокзала в Мариуполе уже началось

Восстановление железнодорожного вокзала в Мариуполе уже началось, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в кулуарах выставки «Евразия – наш дом».

По его словам, составлены все планы восстановления, намечены сроки и бюджет, сегодня уже осуществляется перевозка грузов железнодорожным транспортом, идет восстановление вокзала в Мариуполе, передает ТАСС.

Кроме того, по словам Хуснуллина, для восстановления ж/д сети новых регионов предусмотрена трехлетняя программа.

Напомним, в конце июля прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин представил президенту Владимиру Путину план полного восстановления Мариуполя в течение трех лет. Предполагается реконструировать 90 социальных объектов, построить новый транспортно-пересадочный узел, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.