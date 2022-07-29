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Хуснуллин назвал сроки восстановления Мариуполя
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Полное восстановление Мариуполя по разработанному плану возможно в течение трех лет, работы в этом году будут вестись на 90 объектах социальной инфраструктуры, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Мы расписали по строительству многоквартирных домов, по ремонту, по текущему ремонту полностью все объекты социальной инфраструктуры. Могу сказать, что мы в этом году 90 объектов социальной инфраструктуры – садики, школы, больницы – мы все восстановим», – сказал Хуснуллин, следует из релиза Кремля.
Он добавил, что территория аэропорта Мариуполя включена в мастер-план развития города, начата работа по его восстановлению. Будет создан новый транспортно-пересадочный узел, включающий в себя железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии.
«Из новых вещей: мы несколько изменили границы плана – предлагаем включить в него аэропорт. Мы сейчас тоже приступаем к его восстановлению. Мы сделали совершенно новую транспортную инфраструктуру», – сказал он.
Ранее российское Минобороны запустило регулярную паромную линию «Ейск – Мариуполь».
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На Украине решили переписать историю Второй мировой для победы над «русским миром»
Для победы над «русским миром» нужно переписать историю Второй мировой войны, заявил советник украинского министра внутренних дел Вадим Денисенко.
«Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле, вопреки нашей победе, вопреки всему, бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», – заявил Денисенко в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».
По его словам, действующему украинскому руководству надо создать «новую историю городов и сел Украины», поскольку написанная ранее история уже «морально устарела».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава и Одесса.
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В офисе Зеленского заявили, что Украина должна выдать Коломойского США
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского целесообразно выдать США, где против него введены санкции, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над «i», приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а конфискованные деньги будут переданы украинскому народу, как тем, кто пострадал от этого», – сказал Лещенко в одном из интервью, передает ТАСС.
Ранее американская прокуратура обвинила Коломойского в присвоении миллиардов долларов из украинского Приватбанка, совладельцем которого он был, а также в том, что он перевел часть этих денег в США.
В 2021 году международный консорциум журналистских расследований опубликовал выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах мировых политиков. В частности, речь шла о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам 40 млн долларов от структур, связанных с Игорем Коломойским.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский может подписать указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского.
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На Украине обозначили сроки нанесения удара по Крымскому мосту
Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Данилов заявил, что ситуация находится «под бдительным контролем». По его словам, «все это будет сделано» и в отношении других объектов, передает украинский канал «24» со ссылкой на «Говорит большой Львов».
Как сообщил Данилов, соответствующее решение «примут военные». Он заявил: «Как только будет необходимость, возможность и задание – все будет сделано, и не только в отношении этого объекта», – пишет «Страна.ua» со ссылкой на NTA.
Накануне Данилов пригрозил ударами по территории России. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
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Эксперт: Египет воспринимает Украину как исчезающую страну
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«До начала спецоперации Украина продавала свое зерно египтянам. Но в итоге украинские зерновые до Египта так и не доехали. Каир не получил зерна и потерял деньги, ушедшие на авансовые платежи Киеву», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов, комментируя решение Египта разорвать сделку о покупке украинского зерна, заключенную полгода назад.
«Сегодня Украина, может быть, и хочет продать Египту свою пшеницу, а завтра может исчезнуть как страна. Лучше всего это, кстати, понимают сами украинские бизнесмены. Многие из них сейчас пытаются заключать сделки на продажу своих ресурсов, а главное – принимать авансы за еще не поставленные товары. Но сами в глубине души такие торговцы знают, что в итоге никаких поставок уже не будет, авансы будут по факту украдены. Спрашивать за понесенные убытки будет не с кого, потому что на Украине будет новая власть», – говорит эксперт.
В других странах, в том числе и в Египте, об этом догадываются, полагает Колташов. «Поэтому перед Каиром встает вопрос: с кем выстраивать долговременные отношения по поставкам такого нужного там ресурса, как продовольствие. И приходят к выводу: кроме России – больше не с кем. Отсюда и стратегическая важность недавнего визита главы МИДа Сергея Лаврова в Египет. В этой арабской стране знают, что российский АПК в плане внешней торговли никого не подведет, что российское зерно, в случае его покупки, будет в сроки поставлено по назначению и в полном объеме», – указывает экономист.
«Украинский АПК сосредоточен на фирмах, аффилированных с киевским режимом. Эти фирмы будут существовать столько, сколько держится режим Владимира Зеленского. Эти крупные компании скупают зерно по дешевке у мелких сельхозпроизводителей, а потом реализуют – уже по спекулятивным ценам или же делают деньги на мошеннических схемах», – пояснил Колташов. «Завтра, когда режима Зеленского не будет, эти спекулянты исчезнут, с них никакого спроса», – объяснил эксперт.
Кстати, Египет давно воспринимает Украину еще и как страну, ставшую жертвой «цветной революции», добавляет Колташов. «Это вопрос для Каира болезненный. В 2010-2011 годах Вашингтон тоже подогревал в Египте социальное недовольство против законной власти. В результате власть захватили управляемые из США «братья-мусульмане*». Сейчас, после прихода к власти военных, Египет возвращается в здоровое состояние, а у египтян возникла естественная аллергия на управляемые Западом «цветные» перевороты», – подытожил эксперт.
Как сообщил в четверг Bloomberg, Египет аннулировал сделку о покупке на Украине 240 тысяч тонн зерна, заключенную в декабре. Данный товар так и не был отгружен и отправлен в Египет. Отказ от украинского зерна вряд ли связан с визитом в эту страну Лаврова, заявил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В конце прошлой недели глава МИД Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Египет.
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Украинское судно подорвалось на мине в районе выхода Дуная в Черное море
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В устье Быстром, которое соединяет Дунай с Черным морем, судно «Шляховик», принадлежащее Госгидрографии, подорвалось на мине, сообщают СМИ.
Как пишет Ukrainian Shipping Magazine, «судно получило повреждения, степень которых предстоит выяснить спасателям». Сейчас судно находится «на волноломе на входе в Быстрое со стороны Черного моря, участники спасательной операции уже направляются на место происшествия». «Есть ли пострадавшие – пока неизвестно», – говорится в сообщении. Ukrainian Shipping Magazine указывает, что устье открыли для торгового флота лишь 10 июля после того, как Россия приняла решение отвести гарнизон с острова Змеиный.
Напомним, Россия неоднократно указывала, что для безопасного судоходства в Черном море Украина должна провести разминирование, так как не действия России, а именно украинские минные поля представляют угрозу для гражданских судов. В июле Украина заявила о прибытии в речные порты Дуная иностранных судов за зерном.
Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что объект имеет стратегическое значение, но исполнил свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент. Поскольку атаки ВСУ на остров не прекращались, на его удержание тратились большие ресурсы, сообщило Минобороны. Кроме того, такой шаг был предпринят, чтобы исключить обвинения в адрес России в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины.
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Байден и Си Цзиньпин обсудили спецоперацию России на Украине
Глава американского государства Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин обсудили специальную военную операцию России на Украине, сообщила представитель Белого дома высокого ранга.
В администрации США заявили, что Байден и Си Цзиньпин «обменялись мнениями» о СВО и «ее глобальных последствиях». По ее словам, лидеры двух стран говорили о том, «как обстоят дела в отношении конфликта» и «что их беспокоит в плане возможного развития событий». В Белом доме заявили, что это «невероятно важный вопрос». При этом сообщается, что Байден и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора не обсуждали детально идею Соединенных Штатов об установлении потолка цен на нефть из России, передает ТАСС.
Кроме того, Байден и Си Цзиньпин «подробно обсудили Тайвань». По мнению Вашингтона, беседа была прямой и честной. США «подтвердили приверженность политике «одного Китая» в соответствии» с американским «Законом об отношениях с Тайванем, тремя совместными коммюнике и шестью гарантиями» Вашингтона. Однако указывается, что США «выступают против односторонних изменений статус-кво какой-либо из сторон и привержены поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе». Байден «отметили, что у США и Китая есть разногласия относительно Тайваня, однако они контролировали их более 40 лет, для этого жизненно важно сохранять открытыми каналы связи», сказали в Белом доме.
Как сообщает «Синьхуа», Си Цзиньпин выступил «решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня», Пекин намерен «твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность» Китая. Си Цзиньпин выразил надежду, что «американская сторона хорошо ощущает непреклонную волю 1,4 млрд китайских жителей». Он призвал США «держать свое слово».
При этом в Вашингтоне сказали, что Байден не затрагивал в беседе с председателем КНР вопрос об американских пошлинах на китайские товары. Байден и Си Цзиньпин подчеркнули важность очных двусторонних контактов и поручили помощникам проработать возможность такой встречи.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Китай, по мнению США, не делится всей имеющейся информацией о новом коронавирусе, Вашингтон добивается этого от Пекина.
Напомним, телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина длился более двух часов. Си Цзиньпин, говоря о тайваньском вопросе, напомнил Байдену китайскую мудрость о том, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя».
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В результате российских ракетных ударов две резервные бригады ВСУ в тылу понесли критические потери
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Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области.
Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), а также живая сила и военная техника противника в 275 районах.
В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка ДНР самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Червоное, Вернополье и Великая Камышеваха Харьковской области, а также Верхнеторецкое ДНР», – отметил Конашенков.
«Кроме того, перехвачено: двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Чернобаевка Херсонской области и Горское Луганской народной республики, одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Червоный Оскол Харьковской области сбита», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4522 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ударом ВКС России на севере Херсонской области ликвидировано более 130 украинских военных.
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Курировавший подрывников экс-полковник СБУ сдался российским силовикам
Бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев, который курировал подрывную деятельность украинских спецслужб в Донбассе и вербовку, сдался российским силовикам, сообщил представитель российских силовых структур.
«Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса, а также разведывательно-подрывная деятельность в отношении гражданских и военных объектов», – сказал источник РИА «Новости».
Задержанный рассказал, что являлся кадровым сотрудником СБУ, службу начинал в УСБУ по Херсонской области, на пике карьеры работал в УСБУ по Киеву, увольнялся с должности заместителя начальника управления СБУ по Полтавской области, трижды выезжал в Донбасс, в том числе с 2015 по 2019 год был руководителем оперативной группы из примерно 35 человек в городе Красноармейске, работал под позывным «Стич».
В задачи группы входили, по его словам, фильтрация и вербовка граждан, имеющих возможность часто пересекать линию фронта и имеющих родственников на украинской стороне, также группа занималась снабжением диверсионных групп, действовавших в Донбассе, и вывозом отработавших задание агентов.
«По линии контрразведки уделялось внимание созданию оперативных позиций среди лиц, которые имеют возможность на выезд на неподконтрольную [Киеву] территорию и пребыванию там», – сказал он, утвердительно ответив на вопрос о том, шла ли речь о вербовке.
Вся деятельность группы осуществлялась под прикрытием программы «Тебя ждут дома», которая якобы содействовала возвращению «домой» военнослужащих ДНР и сотрудников правоохранительных органов на территории Донбасса и имеющих родственников на Украине.
Эта программа использовалась по ряду направлений для ее реализации, основное – это личные беседы вышеуказанных структур с родственниками лиц, кто проходил службу на территории ДНР, беседы с родственниками, объяснение им сути программы, нюансов. Обзванивали родственников, приезжали к ним на встречи домой и там уже беседовали. При этом успехи группы по официальной части программы невелики, как рассказал экс-полковник СБУ, за все время деятельности группы удалось вывезти из Донбасса всего трех человек – двух военнослужащих 1-го армейского корпуса ДНР и одну представительницу Донецкой народной милиции.
По его словам, деятельность группы курировало 5-е управление департамента контрразведки (ДКР) СБ Украины. Он также рассказал, что для организации взаимодействия и рабочих совещаний в Донбасс неоднократно приезжало руководство ДКР, в частности, он назвал фамилии руководителей – Червинский, Петров, Конашевский и Заяц.
При ударе ВСУ по колонии под Донецком погибли 40 пленных украинских военных
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Порядка 40 пленных украинских военнослужащих убиты, около 130 ранены в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Еленовской колонии под Донецком, сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Ночью укры ударили, предположительно, «Хаймарсом» (американской РСЗО HIMARS – прим. ВЗГЛЯД) по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.
«Ситуация с целенаправленным обстрелом и уничтожением своих же, которые попали в плен, говорит о многом. С одной стороны, цирковое украинское руководство мстит своим воякам за сдачу в плен и откровенные рассказы на камеру, что расстраивает и портит репутацию Вовочки (президента Украины Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД), а с другой стороны – Зеленский и его боевые шестерки в генеральских погонах продемонстрировали свое реальное отношение к своим же солдатам и офицерам – они просто тупое мясо. Теперь у украинских вояк есть два варианта: согласиться с тем, что они тупое стадо, а Зеленский – их пастух и мясник, или сменить направление и пойти в Киев с этими неудобными вопросами. Но для этого им нужно знать правду. А кто же им ее расскажет, Арестович что ли?» – добавил Безсонов.
Ранее Безсонов сообщал, что в составе вооруженных сил Украины осталось примерно 10% кадровых военных после начала спецоперации, остальные ранены, убиты или в плену.
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В Херсонской и Запорожской областях создали временные управления МВД России
На территории Херсонской и Запорожской областей образованы временные управления МВД России, сообщили в пресс-центре российского ведомства.
«В соответствии с приказом МВД России в июле текущего года в Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Территориальные органы внутренних дел обоих регионов пока находятся на стадии формирования, потому сотрудники временных подразделений российской полиции приступили к охране общественного порядка на улицах городов, обеспечению безопасности дорожного движения, оперативно-разыскным мероприятиям и следственной работе.
Также российские правоохранители помогают властям регионов сформировать местные ОВД, кроме того, проводится постоянная выдача населению российских паспортов и борьба с проявлениями экстремизма.
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На Украине предложили легализовать проституцию для пополнения бюджета
На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием легализовать проституцию в стране, сообщают СМИ.
Легализация проституции, по мнению авторов петиции, позволит наполнить бюджет, сообщает «Sputnik Таджикистан».
Также в документе говорится, что подобное решение не только привлечет финансы в казну, но и снизит уровень венерических заболеваний.
Ранее петиция на сайте украинского президента о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент американскому порноактеру Билли Херрингтону набрала достаточное число голосов для рассмотрения ее главой государства.
В 2020 году на сайте Зеленского набрала необходимое для рассмотрения число голосов петиция о сносе вышек 5G на Украине.
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ВС России нанесли ответный удар по обстрелявшим Брянскую область украинским военным
Российские военные нанесли ответный удар по украинским войскам, обстрелявшим Климовский район Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие», – написал он в Telegram-канале.
Утром в пятницу Богомаз сообщил, что украинские войска обстреляли населенный пункт Сачковичи, повреждена линия электропередачи.
Украина регулярно наносит удары по сопредельным российским регионам. Так, 20 июля ВСУ обстреляли КПП Крупец на территории Курской области. 16 июля под минометным обстрелом оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. 5 июля более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию того же Глушковского района, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
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В ДНР рассказали о боях у Авдеевки
Союзные силы России и республик Донбасса продвинулись севернее Авдеевки на 1,5 км, сообщил первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил, что «отличились бойцы девятого полка армии ДНР, которые продвинулись на 1,5 км севернее Авдеевки», также «отметились пятая бригада и 11-й полк». По его словам, штурму подверглись украинские позиции в Марьинке, в результате «украинские вояки сбежали со своих позиций в районе вентиляционного ствола шахты» на северных окраинах населенного пункта, передает ТАСС.
Как указывал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, Авдеевка – серьезный укрепленный район, который создавался украинской армией с 2014 года. По его словам, любое продвижение в этом направлении является большим успехом.
Напомним, город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские силовики ведут огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и окрестностям, включая ключевые транспортные артерии. Как сообщал Басурин, закрепившаяся в Авдеевке группировка ВСУ взята в полукольцо («авдеевский галстук»).
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Рада предоставила полякам права граждан Украины
Украинский парламент принял проект закона об особых гарантиях для польских граждан, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Проект предлагает предоставлять гражданам Польши на Украине такие же права на трудоустройство и образование, какие есть у граждан самой Украины, передает ТАСС со ссылкой на Железняка.
Ранее сообщалось, что проект закона предполагает предоставление гражданам Польши на Украине права трудоустройства без гражданства, права на госрегистрацию как налогоплательщика, соцзащиту, включающую право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности.
До этого президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его украинский коллега Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса.
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Аргентина, Бразилия, Мексика не присоединились к коллективному осуждению СВО
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Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к заявлению Конференции министров обороны Америки, в котором осуждается российская спецоперация на Украине.
Конференция проходит 25–29 июля в Бразилиа, передает ТАСС.
Большинство (13 из 21) участников конференции отказались от резкого осуждения действий России на Украине. В декларации сказано: «Конфликты по всему миру, такие как вторжение на Украину и акты насилия, осуществляемые вооруженными группами, терроризирующими население Гаити, не являются законными средствами разрешения споров, поэтому государства-члены Конференции министров обороны стран Америки надеются на скорейшее мирное решение», – передает РИА «Новости».
Однако восемь министров обороны, представляющих Канаду, Колумбию, Эквадор, Соединенные Штаты Америки, Гватемалу, Гаити, Парагвай и Доминиканскую Республику, настояли на включении сноски, в которой отдельно заявили «о своем резком неодобрении» событий на Украине.
Аргентина и Бразилия, руководствуясь «принципами, которыми регулируется их международная политика», заявили, что «признают роль ООН» в вопросах «достижения международного мира и безопасности». Аргентина и Бразилия считают ООН «площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине». Мексика считает, что ситуация на Украине не находится в компетенции конференции и присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии в отношении роли ООН.
Напомним, замглавы МИД Парагвая Рауль Кано сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в выступлении на саммите Торговой организации Южной Америки МЕРКОСУР. Как отмечали СМИ, США вместе с союзниками пытаются создать иллюзию, что весь мир объединился вокруг Запада из-за кризиса на Украине, но большинство стран отказываются помогать Киеву. Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам присоединиться к антироссийским санкциям.
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