Хуснуллин сообщил о восстановлении 76 учреждений культуры в новых регионах

Вице-премьер Хуснуллин сообщил о завершении ремонта в 76 учреждениях культуры в новых регионах

Уже 76 учреждений культуры восстановлено в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, это музеи и музыкальные школы, филармонии, библиотеки и дома культуры, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Восстанавливая разрушенные объекты, мы создаем условия для развития культурной жизни в новых регионах – наши граждане получают возможность реализовать свой творческий, созидательный потенциал. Именно поэтому мероприятиям по восстановлению объектов культуры в программе социально-экономического развития Донбасса и Новороссии уделено особое внимание», – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства.



Он добавил, что в настоящее время в ДНР отремонтировано 32 учреждения культуры, еще 31 – в ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях – 13 объектов.

В частности, Хуснуллин рассказал, что в Шахтерске (ДНР) строители ремонтируют районную школу искусств, где обучаются 570 воспитанников, а также Музей истории баяна, в фондах которого насчитывается почти 3,2 тыс. экспонатов. В Донецке специалисты заменили окна и двери в театре оперы и балета, художественном музее и музыкальной академии. В цирке «Космос» провели капитальный ремонт кровли и инженерных систем.

Кроме того, в Мариуполе проходит ремонт Художественного музея им. Куинджи: восстанавливают кровлю, стены и перекрытия, меняют окна и отопительную систему. Вице-премьер уточнил, что после ремонта здесь разместятся библиотека и сохранившиеся музейные предметы из фондов Мариупольского краеведческого музея, художественного музея, Музея народного быта и Центра современного искусства.

Также Хуснуллин напомнил, что будет полностью отреставрировано здание Мариупольского драматического театра: главную сцену планируется открыть в конце 2024 года. Вице-премьер добавил, что, как только позволит оперативная обстановка, строители приступят к восстановлению Дома культуры в Артемовске – масштаб повреждений на этом объекте вице-премьер оценил во время своей рабочей поездки в город незадолго до его полного освобождения.

Одновременно заканчивается ремонт Дома культуры в Новопсковском районе ЛНР, также принято решение о восстановлении Дома культуры в Северодонецке, где уже выполнены работы по остеклению и предстоит отремонтировать фасад и кровлю, инженерные системы и внутренние помещения, благоустроить прилегающую территорию.