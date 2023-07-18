В Британии стали изучать подбитые на Украине российские танки

Эксперт: Сухопутный коридор является оптимальной альтернативой Крымскому мосту

Экономист Лизан: Маршруты через Крымский мост и сухопутный коридор сопоставимы по времени и расстоянию

Маршрут в Крым через новые территории является самой оптимальной альтернативой движению по Крымскому мосту. Дорога обладает достаточной пропускной способностью, при этом сохраняются необходимые меры безопасности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее в Мариуполе заявили о готовности к увеличению транспортного потока в Крым, после теракта на Крымском мосту.

«Маршрут в Крым через Мариуполь и новые территории стал востребован еще после первого теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года. Только в первые месяцы по этой магистрали на полуостров направлялось от 300 до 700 машин в сутки. Грузовой транспорт до сих пор идет по этому транспортному коридору», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

«За это время там не было никаких чрезвычайных ситуаций, поэтому совершенно логично и правильно направить по этому коридору и легковой транспорт. Кстати, соответствующие поручения президент России Владимир Путин давал, когда на подъезде к мосту образовалась пробка из-за досмотровых мероприятий», – отметил он.

«Сейчас, когда пропускная способность моста сократилась, других альтернатив нет. Паром, скорее всего, оставят только для транспортировки тех, кто сейчас застрял на подъездах к мосту, а дальше будут использовать для перевозок местных жителей», – рассуждает собеседник.

«Пропускной способности транспортного коридора через Северное Приазовье даже с учетом двухполосной дороги на большинстве участков однозначно хватит. Тем более, что в Росавтодоре обещали к сентябрю уже полностью сдать в эксплуатацию трассу Р-280, соединяющую Ростов-на-Дону, Мариуполь и Крым. В целом на этом направлении ведется большая работа по дорогам, поскольку они активно используются в рамках и военной логистики», – сказал Лизан.

«Маршруты через Крымский мост и сухопутный коридор примерно сопоставимы по времени и расстоянию. Безусловно, многое зависит от того, куда именно направлялись туристы. Сейчас, например, проще попасть в Евпаторию, нежели в Феодосию. Досмотр на маршруте через новые территории тоже есть, это важный элемент безопасности», – добавил он.

«Что касается самого Мариуполя, говорить о том, что город сильно выиграет от этого с экономической точки зрения, не приходится. Вместе с тем какая-то часть путешественников будет заезжать, делать там остановки и как-то поддерживать местный бизнес. Кроме того, благодаря маршруту через новые территории жители большой России познакомятся с Новороссией», – отметил Лизан.

Ранее в Мариуполе заявили о готовности к увеличению транспортного потока в Крым после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил мэр города Олег Моргун. По его словам, пока невозможно прогнозировать, как скажется возможное увеличение потока машин через Мариуполь, но город готов к этому.

В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за террористической атакой стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. Там добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вице-премьер Марат Хуснуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Минтранса Виталий Савельев и глава Крыма Сергей Аксенов доложили президенту о последствиях атаки на Крымский мост. Он уточнил, что сейчас Хуснуллин по поручению главы государства вылетает в регион.

Вечером президент проведет совещание о ситуации на Крымском мосту. Также Путин поручил организовать работу по обеспечению помощи людям, находящимся в пути на крымском направлении. Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.