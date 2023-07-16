Путин: Россия изучит трофейную современную западную технику

Трофейная западная техника станет предметом изучения российских специалистов, сообщил президент России Владимир Путин.

«Есть такое выражение, как «обратный инжиниринг». Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная», – сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.

«Если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, ну почему нет?» – приводит ТАСС слова главы государства.

При этом он обратил внимание на наличие современной техники у России. «У нас она есть, причем весьма эффективная», – отметил Путин. Для примера президент привел танк Т-90 «Прорыв». «Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения», – уверен глава государства. «Но и противник производит современную технику», – заметил Путин.

Президент ранее заявлял, что украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России.