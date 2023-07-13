|
|
Путин заявил, что западные танки горят лучше советских
Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», – отметил глава государства. По его мнению, «это малоприятное обстоятельство».
«А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72», – передает ТАСС слова президента.
Он рассказал, что с 4 июня ВС России уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard.
«Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум – это западного производства [техника], в том числе и Leopard», – сообщил президент.
Ранее сообщалось о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области.
Турчак прокомментировал отстранение от службы командующего 58-й армией ЮВО Попова
Турчак: Депутат Гурулев сделал из обращения генерала Попова политическое шоу
|
|
Заявление генерал-майора Ивана Попова о его якобы отстранении от службы было опубликовано в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии, но депутат Госдумы Андрей Гурулев сделал из этого политическое шоу, сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести», – написал Турчак в Telegram.
Он также добавил, что совесть самого Попова чиста. «Такими командирами Родина может гордиться», – отметил Турчак.
Он также подчеркнул, что армия должна оставаться вне политики.
Ранее командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак заявил, что он был отстранен от службы после доклада о положении дел на передовой – «по боевой работе, по обеспечению».
Зеленский резко ответил заявившему о неблагодарности Украины британскому министру
Президент Украины Зеленский предложил каждое утро благодарить министра обороны Британии Уоллеса за помощь
Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса о недостаточной благодарности Украины за помощь, предложив благодарить британского чиновника каждое утро.
После саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что власти Украины всегда были очень благодарны Великобритании, передает РИА «Новости».
«Как еще нам надо поблагодарить? Еще можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, я так и поблагодарю», – сказал Зеленский.
Ранее британское издание The Guardian сообщило, что Уоллес возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. По его мнению, офис Зеленского относится к западным странам как к магазину Amazon, забывая, что за помощь принято говорить спасибо.
Командующий 58-й армией ЮВО заявил об отстранении от службы
Командующий 58-й армией Южного военного округа Попов заявил об отстранении от службы
Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак заявил, что он якобы был отстранен от службы.
Обращение Попова опубликовал депутат Госдумы и бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев в своем Telegram. Попов связал кадровые изменения с его недавним докладом о положении дел на передовой – «по боевой работе, по обеспечению», пишет «Коммерсант».
«Я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы», – добавил Попов.
Сальдо рассказал о «конвейере смерти» для ВСУ у Антоновского моста
Сальдо рассказал о попытках вооруженных сил Украины высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста
|
|
Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать мелкие группы военных в район Антоновского моста на левом берегу Днепра, их методично уничтожают, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, «сказать, что противник там закрепился, нельзя» – большую часть украинских лодок российская артиллерия уничтожает, а те солдаты ВСУ, «которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах», передает РИА «Новости».
Как пояснил Сальдо, «дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами», есть лишь одна дорога – «от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными». В результате ВСУ не могут покинуть район дач, где украинских военных «методично уничтожает наша артиллерия».
Однако Киев продолжает посылать туда солдат – «человеческого ресурса ему не жалко», сказал Сальдо, назвав это «конвейером смерти», который нужен Украине лишь в информационном пространстве для «иллюзии присутствия на левом берегу».
Сальдо отметил, что ВСУ хотели «выйти с Запорожского направления» к Крыму, но «этот план уже очевидно провалился».
Напомним, ударом «Искандера» у Антоновского моста были уничтожены 30 украинских боевиков. После этого военнослужащие группировки войск «Днепр» зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прогремели в Киевской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины
Взрывы произошли в Киеве и расположенном недалеко от него городе Борисполе, в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, за исключением Одесской и Харьковской областей. Позднее воздушная тревога была отменена, передает ТАСС.
Киевская городская военная администрация сообщила о работе сил ПВО. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде). Кроме того, взрывы прогремели в городе Запорожье, который удерживают украинские войска.
«Военкоры Русской весны» сообщили, что по Украине был нанесен комбинированный удар беспилотниками и ракетами «Калибр».
Напомним, несколько взрывов прогремело 11 июля в Одессе.
Беженцы с Украины повергли в шок европейцев выбором места для отпуска
Hlavnе sprаvy: Беженцы с Украины выбрали родину в качестве места для отпуска
В Европе возмутились решением беженцев с Украины отправиться в отпуск на родину, сообщает издание Hlavnе sprаvy.
По словам автора статьи, билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, при этом беженцы едут в родную страну только отдохнуть, передает РИА «Новости».
«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», – прокомментировал словацкий политик Марек Курта.
В связи с этой ситуацией политик выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы являются беженцами.
«Как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?» – отметил он.
Кроме того, политик возмутился тем, что деньги европейцев раздают «чужим трутням».
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что население Украины сократилось до 29 млн человек.
Стало известно о форсировании российскими силами реки Жеребец в ДНР
Марочко: Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР и закрепились на противоположном берегу
Российские военные успешно форсировали реку Жеребец, по которой идет линия фронта в Лиманском районе ДНР, и закрепились на противоположном берегу, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, российские штурмовые подразделения форсировали реку Жеребец в районе населенного пункта Торское и заняли небольшой опорный пункт ВСУ.
«Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех», – рассказал Марочко, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в настоящее время ВСУ предпринимают попытки отбить позиции, вводя дополнительные резервы.
Ранее сообщалось, что группа из 10 российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника.
Медведев назвал сценарий исчезновения Совета Украина – НАТО
Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
В 2002 году появился Совет Россия – НАТО, и «всем известно, чем это закончилось», напомнил Медведев, передает ТАСС. Теперь же совет завершится по-другому, он перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон, заключил он.
Напомним, в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг открыл первое заседание Совета Украина – НАТО. В нем принял участие украинский президент Владимир Зеленский.
Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий
Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий для тушений пожаров
|
|
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным при личной встрече закупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.
Турецкие власти выделили Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) 100 млн лир на закупку вертолетов и самолетов, заявил Эрдоган, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что Анкара намеревается закупить у Москвы несколько самолетов-амфибий, поскольку они «существенно влияют на тушение пожаров». Эрдоган уточнил, что планирует обсудить этот вопрос при личной встрече с Путиным.
Закупка двух-трех самолетов повысит эффективность борьбы с пожарами в лесах, сказал он.
На большей части турецкой территории пришла жара, температура превышает 30 градусов, в пятницу ожидается пик с температурой до 44 градусов в нескольких регионах.
В феврале 2023 года российские самолеты Бе-200 тушили в Турции появившиеся после землетрясений пожары возле населенного пункта Яхачи и порта Искендерун.
Лавров подчеркнул невозможность возвращения к прежним отношениям с Западом
Лавров заявил о невозможности возвращения к прежним отношениям с недружественными странами
|
|
Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, как в целом изменились внешнеполитические ориентиры России с начала специальной военной операции на Украине.
Лавров сообщил, что после начала СВО страны Запада «резко активизировали гибридную войну против России», начатую ими еще в 2014 году. Их действия «создают экзистенциальную угрозу для России», которая должна «всеми имеющимися средствами» защищать «свое право на свободное и суверенное развитие», сказал он.
Министр указал на то, что «возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет». В случае отказа коллективного Запада от «антироссийского курса» Москва «посмотрит, о чем конкретно идет речь». По словам Лаврова, Россия намерена исходить из собственных интересов, пишет Lenta.ru.
Он подчеркнул, что Глобальные Восток и Юг, где живет около 85% человечества, не поддержали санкции против России, «демонстрируют интерес к развитию практического взаимодействия». Лавров отметил, что «укрепление многополярного мира – это реальность, а не чья-то прихоть».
Лавров заявил, что «в обновленной Концепции внешней политики провозглашена цивилизационная миссия России как мировой державы, играющей уравновешивающую роль в международных делах». Как пояснил министр, Россия не намерена участвовать в структурах, где лишена «возможности защитить свои интересы».
При этом Россия будет способствовать «формированию более справедливого миропорядка с опорой на цели и принципы Устава ООН в их полноте и взаимосвязи, и прежде всего на принцип суверенного равенства государств», сказал он.
Напомним, весной российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе.
Россия объявила угрозой в ядерной сфере получение Киевом F-16
Лавров назвал угрозой в ядерной сфере со стороны Запада появление у Киева истребителей F-16, способных нести ЯО
|
|
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал разговоры на тему возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, а также планы Запада передать Украине истребители F-16.
Комментируя возможность использования ядерного оружия Россией, Лавров заявил, что эта тема исчерпала бы себя, «если бы на Западе не предпринимали действия, которые вновь и вновь вынуждают нас указывать на риски стратегического характера». Он напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия четко определены в военной доктрине страны, пишет Lenta.ru.
Лавров подчеркнул угрозу «катастрофических последствий» из-за рисков прямого вооруженного столкновения, создаваемых НАТО. В частности, он указал на планы передать Украине истребители F-16, которые могут нести ядерное оружие. «Никакие заверения тут не помогут», – сказал Лавров, отметив, что Россия «не может игнорировать» возникающие риски.
По его словам, российские военные «не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет». «Сам факт появления подобных систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», – заявил он.
Лавров отметил, что в вопросе российского видения урегулирования конфликта позиция Москвы «не претерпела кардинальных изменений». Должны быть обеспечены защита населения Донбасса и русскоязычных граждан и нацменьшинств на самой Украине, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз безопасности, которые исходят с украинской территории; Украина должна сохранить внеблоковый и безъядерный статус; должны быть признаны новые территориальные реалии. Кроме того, как отметил министр, требуется «решить и вопрос о гарантиях безопасности России на западных рубежах».
Россия «открыта для диалога, но будет руководствоваться своими законными интересами и соизмерять подходы к возможному урегулированию с ситуацией «на земле», сказал он.
Лавров поблагодарил партнеров России за мирные инициативы по Украине, отметив, что не считает эти инициативы преждевременными. Он сказал, что для российской стороны «мир всегда находится в приоритете», но Запад и Украина отказываются «идти на любую форму деэскалации».
Кроме того, министр заявил об уверенности России в ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС. При этом «киевский режим просит так называемый Международный уголовный суд расследовать преступление, которое он сам и совершил». Лавров полагает, что подобного «в истории этого псевдосуда еще не было».
Глава МИД России отметил, что со стороны международных гуманитарных организаций «принципиальных оценок» на случившееся не последовало, как было и в ситуациях с диверсией на аммиакопроводе Тольятти – Одесса и терактом против «Северных потоков».
«Агентства ООН ограничивают свою роль показными попытками доставить гумпомощь нуждающимся через линию боевого соприкосновения. Знают, что это нереалистично в условиях военной операции, но все равно стремятся выполнить политический заказ Запада и киевского режима», – сказал он.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подготовка украинских летчиков для истребителей F-16 может начаться до конца лета. Украина сообщила о договоренностях с Нидерландами по F-16. США также допустили возможность передачи Киеву истребителей F-16 до завершения конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Командир «Ахмата» заявил о полном контроле Клещеевки под Артемовском
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки
Российская группировка полностью контролирует село Клещеевка под Артемовском в ДНР, бойцы спецотряда «Ахмат» держат линию от него вниз до Курдюмовки, рассказал командир подразделения Апты Алаудинов.
По его словам, бойцы «Ахмата» находятся на всей линии, «начиная от Клещеевки и вниз». Алаудинов добавил, что одно крыло отряда находится в Курдюмовке, второе крыло – в Клещеевке, передает РИА «Новости».
По словам Алаудинова, противник «продолжит закидывать свои силы в топку, но в конечном итоге все равно выдохнется».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» в районе населенного пункта Клещеевка на Бахмутском (Артемовском) направлении взял в плен пятерых украинских боевиков.
Киев захотел получить ядерное оружие от стран G7
СНБО Украины: Киев хочет, чтобы страны G7 с ядерным оружием отдавали Украине такую помощь при угрозе
|
|
Властям Украины важно, чтобы владеющие ядерным оружием страны «Группы семи», с которыми Киев собирается заключить двусторонние соглашения в сфере безопасности, передавали ему такую помощь в случае угрозы Украине, заявил на телеканале «Рада» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По его словам, ключевое направление Киева – иметь отдельные соглашения о безопасности Украины с каждым членом G7, чтобы эти страны могли предоставлять такую помощь Украине, передает ТАСС.
Данилов добавил, что в каждом соглашении будет обозначена ответственность сторон за «те или иные процессы, которые будут происходить во время тех или иных действий».
По словам секретаря СНБО, в данный момент ядерное оружие является той вещью, которой пугаются на Западе.
Более того, Данилов назвал отказ Украины от своих запасов ядерного оружия по условиям Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году, «стратегической ошибкой Запада».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал разговоры на тему возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, а также планы Запада передать Украине истребители F-16.
Польский генерал Скшипчак: Украина обречена на «медленную агонию»
Отсутствие четких гарантий для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе означает обречение киевского режима на уничтожение, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
Украина обречена на «медленную агонию», она «будет кровоточить, истекать кровью», и осенью роли поменяются, когда Россия начнет наступление, заявил Скшипчак на радио RMF FM. Перевод представлен «ИноСМИ».
По его словам, НАТО подставило украинского лидера Владимира Зеленского, и киевский режим «когда-нибудь иссякнет».
Он добавил, что ничего не было сделано для того, чтобы дать украинцам надежду на помощь.
Ранее западные СМИ сообщили, что саммит НАТО в Вильнюсе обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников.
ФСБ задержала шпионивших для ВСУ в Курской области россиян
В Курской области группа россиян занималась сбором и передачей киевскому режиму сведений об объектах Минобороны России, их деятельность пресекла ФСБ, сообщили в спецслужбе.
Подозреваемые, по версии следствия, собирали информацию об объектах Минобороны в Курской области и передавали ее представителям ВСУ, сообщается на сайте ведомства.
Собранные данные могли быть использованы для проведения диверсий и терактов, высокоточных ударов беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.
У них изъяли переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, где содержались инструкции по выполнению заданий.
Дело возбудили по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к диверсии».
Сейчас подозреваемых арестовали, они дают признательные показания.
Ранее ФСБ арестовала подозреваемого в попытке вступить в ВСУ жителя Владимирской области.