Рогов: ВСУ несут рекордные потери на Васильевском направлении в Запорожской области

Украинские войска несут рекордные потери при атаке на Васильевском направлении в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов рассказал, что украинские войска несут рекордные потери на Васильевском направлении Запорожского фронта, за последние сутки они предприняли три атаки на участке Пятихатки-Жеребянки, передает РИА «Новости».

Он добавил, что атаки были лобовыми, так называемыми мясными штурмами, хотя и была попытка изменить маршруты, чтобы сохранить живую силу до момента столкновения с нашими бойцами.

Рогов рассказал, противник еще на подходе к позициям российских войск был накрыт артиллерией, минометным и пулеметным огнем, было уничтожено около трех взводов противника, оставшиеся массово отказались идти дальше в атаку, бежали и начали запрашивать своих командиров об эвакуации.

Ранее в четверг Рогов рассказал, что в Запорожской области на Васильевском направлении уничтожена украинская штурмовая группа.