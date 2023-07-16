Минобороны Эстонии анонсировало закупку боеприпасов на 1,2 млрд евро

МО: Эстония в ближайшие годы закупит боеприпасы более чем на 1,2 млрд евро

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур утвердил план развития военной сферы с 2024 по 2027 год, согласно которому в ближайшие четыре года будут закуплены боеприпасы на сумму более 1,2 млрд евро, сообщило эстонское военное ведомство.

Министр отметил, что расходы на оборону повышаются до 3% ВВП.

Певкур заявил, что в ближайшие четыре года будут закуплены боеприпасы на сумму более 1,2 млрд евро, передает РИА «Новости».

По словам министра, будет закуплен ракетный комплекс средней дальности, боеприпасы для воздушного нападения, также начнется механизация маневренных пехотных подразделений и продолжится увеличение запасов боеприпасов.

План развития предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы на авиабазе Эмари под Таллином, также будут построены новые склады боеприпасов и продолжится строительство казарм для военнослужащих Эстонии и союзников по НАТО, помимо этого увеличится и финансирование добровольного военизированного ополчения Кайтселиит.

Ранее Эстония и Латвия начали переговоры о закупке немецкой системы Iris-T.