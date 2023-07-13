Китай высказал готовность помочь России в противодействии диверсионным НПО и иноагентам

Китай высказал готовность помогать России в противодействии диверсионным НПО и иноагентам

Министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун заявил о готовности Пекина помогать России в противодействии диверсионным неправительственным организациям и иностранным агентам.

Ван Сяохун подчеркнул на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым в Пекине, что Китай поддерживает Россию в защите политической безопасности и выступает против вмешательства извне, передает ТАСС.

По его словам, Запад с помощью информационной войны, технологической войны и другими способами всячески пытается нарушить политическую стабильность России и Китая, негативно относится к нормальному сотрудничеству стран, угрожает и даже проводит нелегальные односторонние санкции.

Напомним, члены Североатлантического альянса пытаются дестабилизировать международное сотрудничество и подорвать институты международного розыска и выдачи преступников, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в Китае.