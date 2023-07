Лавров заявил о мании величия у руководителей НАТО Краснов заявил о подрыве странами НАТО институтов международного розыска преступников Генпрокурор Краснов: Страны НАТО подрывают институты международного розыска преступников 13 июля 2023, 11:52 Текст: Алексей Дегтярев

Члены Североатлантического альянса пытаются дестабилизировать международное сотрудничество и подорвать институты международного розыска и выдачи преступников, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в Китае. НАТО пытается сорвать сотрудничество между правоохранительными органами разных стран, подорвать институты международного розыска преступников, выдачи и взаимной правовой помощи, заявил Краснов на встрече с министром общественной безопасности Китая Ваном Сяохуном, передает РИА «Новости». Это создает предпосылки к формированию «безопасных гаваней» для тех, кто скрывается от национального правосудия. Он отметил, что представитель китайского министерства избран членом исполнительного комитета Интерпола от Азии. Краснов попросил Вана Сяохуна поддержать продвижение позиции о недопустимости политизации международных организаций с полномочиями технического характера. Также генпрокурор рассказал о рисках новых видов киберпреступлений, в том числе с искусственным интеллектом. В Сети кратно возросло распространение недостоверных сведений с целью вмешательства во внутреннюю политику государства. Кремль счел гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России

Текст: Ольга Никитина

Намерение стран «Группы семи» предоставить Украине некие «гарантии» является ошибочным и опасным, поскольку тем самым G7 посягает на безопасность России, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Россия очень негативно относится к теме вступления Украины в НАТО. Данный вопрос, по словам Пескова, коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что «семерка» в среду собирается предоставить киевскому режиму «гарантии безопасности». «Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным», – приводит его слова ТАСС. Страны «Группы семи», проводя такую политику, фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности, указал представитель Кремля, пояснив, что таким образом они посягают на безопасность России. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил ранее, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь объяснила цену гарантий безопасности Запада для Киева. Медведев назвал сценарий исчезновения Совета Украина – НАТО

Текст: Алексей Дегтярев

Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). В 2002 году появился Совет Россия – НАТО, и «всем известно, чем это закончилось», напомнил Медведев, передает ТАСС. Теперь же совет завершится по-другому, он перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон, заключил он. Напомним, в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг открыл первое заседание Совета Украина – НАТО. В нем принял участие украинский президент Владимир Зеленский. Страны НАТО приняли решение о немедленной переброске в Польшу 100 тысяч солдат Президент Польши Дуда: Страны НАТО договорились о вводе в республику около 100 тыс. солдат в случае угрозы нападения 12 июля 2023, 18:25

Североатлантический альянс принял решения о немедленной переброске в Польшу около 100 тыс. солдат в случае возникновения угрозы нападения, заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам саммита НАТО. Дуда пояснил, что если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, то на территорию Польши могло бы быть направлено около 100 тыс. солдат НАТО для немедленной обороны. Президент Польши уточнил, что это положение утверждено в планах обороны альянса, передает ТАСС. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса утвердили план развертывания на восточном фланге 300 тыс. военных. Зеленский согласился, что Украина сейчас не может присоединиться к НАТО Президент Украины Зеленский согласился, что Украина не может присоединиться к НАТО во время конфликта

Текст: Александра Юдина

В Киеве есть понимание того, что страна не может стать членом НАТО, пока продолжается конфликт, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, дружественные Украине страны помогают оружием, и это в Киеве ценят, на Украине понимают, что не страна не может стать частью альянса, пока не закончится конфликт, передает РИА «Новости». «Я хочу, чтобы все понимали, мы цивилизованные, адекватные люди. Украина борется при этом, точно понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война», – сказал Зеленский. Ранее Зеленский оценил результаты саммита «хорошими», хотя Киев так и не получил приглашение в состав НАТО.

Журналистка сравнила участвовавшего в саммите НАТО Зеленского с «капризной примадонной» Журналистка ван Денски рассказала о реакции на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО

Текст: Алина Власенко

Участники саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе были неприятно поражены упреками и хамством президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски. По словам ван Денски, после хамства Зеленского на полях саммита НАТО у украинского президента «стало меньше друзей». «Однако такое потребительское отношение спровоцировало разговоры о том, что … он в первую очередь несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», – добавила она, передает РИА «Новости».

Журналистка выразила мнение, что у Зеленского сложилось впечатление, что весь мир ему должен. По ее словам, президент Украины вел себя как «капризная примадонна», что делает перспективы Украины намного более хрупкими. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «поиздевался» и «протроллил» британского министра обороны Бена Уоллеса. Захарова оценила фото Зеленского на саммите НАТО 12 июля 2023, 14:42 Текст: Ольга Никитина

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «балом западных ценностей» фотографию президента Украины Владимира Зеленского, принимавшего участие в мероприятиях в рамках саммита НАТО. Захарова в своем Telegram-канале отметила, что в этой фотографии «прекрасно все». «От взгляда Зеленского на (президента Франции Эммануэля) Макрона до образа жены шведского премьера Биргитты Ад, которую недавно рукоположили в лютеранские пасторши», – описала спикер российского внешнеполитического ведомства. На снимок также отреагировали СМИ и блогеры. Кроме того, СМИ обратили внимание на то, как изменилось выражение лица президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, когда рядом с ним на саммите сел Зеленский. Заметила пресса и странные моменты в выступлении Зеленского. Ранее Зеленский оценил результаты саммита «хорошими», хотя Киев так и не получил приглашение в состав НАТО. Новости СМИ2 Столтенбергу пришлось успокаивать лидеров саммита НАТО в Вильнюсе Генсеку НАТО Столтенбергу пришлось уговаривать лидеров НАТО возобновить саммит в Вильнюсе 12 июля 2023, 13:49 Текст: Александра Юдина

Заседание на втором дне саммита НАТО в Вильнюсе неоднократно откладывалось из-за того, что прибывшие в зал лидеры игнорировали настойчивые призывы генсека альянса Йенса Столтенберга и не хотели садиться на свои места. «Если вы займете свои места, мы сможем начать как можно скорее… Прошу прощения, что беспокою вас, но мы тут собрались для проведения заседания… Чем раньше вы займете места, тем раньше мы сможем начать и тем раньше закончим», – цитирует РИА «Новости» призывы генерального секретаря организации. Отмечается, что дисциплинированность проявил госсекретарь Энтони Блинкен, занявший кресло США рядом с генсеком НАТО, который посмеивался и комментировал происходящее со своего места. Столтенберг уговаривал нарушителей дисциплины, в числе которых оказались премьер Албании Эди Рама и президент Финляндии Саули Ниинисте. «Если мой друг Эди Рама все же займет свое место, мы сможем начать. Саули, Саули! Займите, пожалуйста, свое место», – говорил он. Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе отличается от прежних тем, что его ключевые игроки как будто поменялись ролями. Так, если раньше Франция блокировала гарантии для Украины о вступлении в НАТО, то теперь так поступают США. Кроме того, Макрон пообещал Зеленскому дальнобойные ракеты.

Байден запутался в количестве стран – членов НАТО

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе выступления после саммита в Вильнюсе не смог назвать точное количество стран – членов Североатлантического альянса. «Скоро НАТО станет тридцать вторым. Будет тридцать три свободных. Три, два свободных члена, защищающих вместе наших людей и территории», – цитирует Байдена РИА «Новости». В апреле Финляндия присоединилась к НАТО, став 31-м членом альянса. Заявку Швеции пока не одобрили Венгрия и Турция. Украина также не получила приглашения в альянс. До этого Байден в шутку сообщил «плохие новости» для украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что Украина «никуда не денется» от США. Новости СМИ2 Москва объяснила роль Украины в гибридной войне НАТО с Россией МИД назвал Украину главным расходным материалом в гибридной войне НАТО с Россией 12 июля 2023, 23:59 Текст: Антон Антонов

Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией, заявил российский МИД. Страны НАТО при этом «выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим все более современным и дальнобойным оружием». Это позволит Западу «как можно дольше – на истощение – продлить конфликт» на Украине, сообщается на сайте МИД России. МИД отметил, что НАТО продолжает провокационную политику расширения, «в центре этих натовских устремлений – дальнейшая «натоизация» Украины». Был «создан Совет НАТО – Украина, где Киеву пообещали возможность якобы на равных участвовать со странами-членами альянса». НАТО подтвердило «Бухарестскую формулу» 2008 года, согласно которой Украина будет в НАТО. Однако страны альянса, как отметили в МИДе, «опять не определились, когда» Украину примут в НАТО. Ведомство указало, что для Киева «горькую пилюлю подсластили тем, что сняли требование выполнения Плана действий для членства в качестве неотъемлемого условия движения в альянс». Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу указывал, что украинские войска продолжают свои безуспешные «мясные штурмы». Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тыс. военных. В целом, сказал Шойгу, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. G7 пообещала снабжать Киев дальнобойной артиллерией Страны G7 пообещали передать Киеву дальнобойную артиллерию 12 июля 2023, 16:43 Текст: Алина Власенко

Государства «Большой семерки» в рамках гарантий безопасности намерены передать Киеву современные вооружения для «доминирования на земле, в воздухе и на море», говорится в принятой на саммите НАТО декларации G7. «Каждый из нас будет работать с Украиной над двусторонними соглашениями, чтобы гарантировать Киеву возможность защищаться сейчас и не допустить дальнейшей агрессии Москвы», – говорится в документе.

Для этого страны «Семерки» намерены поставить киевскому режиму современные вооружения для доминирования «на земле, в воздухе и на море», передает ТАСС. Приоритет будет отдаваться системам ПВО, дальнобойной артиллерии, боевой авиации и бронетехнике. Ранее о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия сообщили власти Великобритании и Франции. МИД констатировал возвращение НАТО к схемам холодной войны МИД по итогам саммита НАТО в Вильнюсе заявил об окончательном возвращении альянса к схемам холодной войны 12 июля 2023, 22:56

Итоги саммита НАТО в Вильнюсе свидетельствуют о возвращении альянса к «схемам холодной войны», это вызвано противостоянием «одного миллиарда» и «другой части человечества», заявил МИД России. МИД заявил в Telegram, что НАТО продвигает идеологию разделения мира на «демократии и автократии». Как заявили в министерстве, Запад отказывается признавать формирование многополярного мира и хочет удержать собственную гегемонию «всеми доступными средствами». «Попытки натовцев прикрывать свои агрессивные устремления и действия Уставом ООН не выдерживают никакой критики. Альянс и Всемирная организация не имеют ничего общего», – заявил МИД. Подчеркивается, что продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах» является «самопроизвольно присвоенной прерогативой нарушать международное право». В результате в мире усиливаются нестабильность, терроризм; действия Запада ведут к разрушению стран и военным преступлениям, говорится в заявлении ведомства. Саммит «подтвердил неспособность альянса адаптироваться к новой геополитической обстановке в мире и реальным потребностям в области безопасности». При этом «прицел политики «поиска врагов» наведен на Россию», сообщается на сайте ведомства. Подчеркивается, что НАТО «лицемерно обвиняет Москву в подрыве глобальной энергетической и продовольственной безопасности». При этом страны альянса усиливаются военное присутствие вблизи российских границ, НАТО «последовательно понижает порог применения силы, укрепляет ядерный компонент в военном планировании». «Одобрены новые региональные планы «обороны», направленные на укрепление агрессивных по своему характеру коалиционных потенциалов на суше, в море и воздухе, космосе и киберпространстве», – указал МИД, подчеркнув, что «на долю стран НАТО приходится больше половины мировых военных расходов», но «и этого мало: теперь «на оборону» члены блока будут тратить не меньше 2% ВВП». «В американском ВПК потирают руки: поставленные на Украину и сгоревшие там вооружения союзникам придется восполнять для собственных нужд закупками в США по баснословным ценам», – сказано в сообщении. МИД отметил, что НАТО продолжает провокационную политику расширения, «в центре этих натовских устремлений – дальнейшая «натоизация» Украины». Министерство сообщило, что внимательно проанализирует итоги саммита. МИД намерен «своевременно и соответствующим образом реагировать с задействованием всех имеющихся средств и методов». Российская сторона намерена «крепить военную организацию и систему обороны». Напомним, в НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России. Столтенберг назвал потенциальную победу России трагедией для Киева Столтенберг: Победа России станет трагедией для Киева и сделает НАТО уязвимее 12 июля 2023, 14:24 Текст: Алина Власенко

Возможная победа России в конфликте с Украиной обернется трагедией для Киева и сделает Североатлантический альянс более уязвимым, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях саммита в Вильнюсе. Потенциальную победу России на поле боя с Украиной Столтенберг назвал самым большим риском. «Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми», – сказал он, отвечая на вопрос, не приблизит ли предоставление гарантий безопасности Украине военное столкновение НАТО и России, передает ТАСС.

Столтенберг также отметил, что отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина – НАТО, как это было с комиссией. Он добавил, что каждая страна, включая Украину, сможет созывать эту встречу для экстренных консультаций. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Североатлантический альянс не предложил Киеву членство, поскольку это втянуло бы альянс в войну с Россией. Зеленский назвал результаты саммита НАТО «хорошими» Зеленский назвал «хорошими» результаты саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023, 14:10

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита Североатлантического альянса, которые завершается в Вильнюсе, «хорошими», хотя Киев и не пригласили в НАТО. «Результаты хорошие, но если было бы приглашение, они были бы идеальными», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что результаты саммита Североатлантического альянса оказались для Украины скромными: Киев получил лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Страны G7 начали обсуждать с Украиной обязательства по безопасности Декларация G7: Страны «Группы семи» начинают переговоры с Украиной по двусторонним обязательствам в сфере безопасности 12 июля 2023, 17:25

Страны «Группы семи» (G7) начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, говорится в декларации семи государств об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе. В документе говорится, что страны «Группы семи» (G7) начали переговоры с Украиной, чтобы подтвердить посредством двусторонних обязательств и договоренностей неизменность поддержки Украины, передает ТАСС. По словам президента США Джо Байдена, с помощью двусторонних переговоров предстоит выработать конкретные долгосрочные обязательства Запада перед Украиной в сфере безопасности. Кроме того, страны «Группы семи» (G7) пообещали работать с Украиной над расширенным пакетом договоренностей по безопасности в случае нового конфликта с Россией в будущем. Ранее британская Financial Times сообщила, что «Группа семи» (G7) согласовала общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине. Новости СМИ2 Швейцария подтвердила переговоры об открытии офиса НАТО в Женеве МИД Швейцарии подтвердил переговоры об открытии офиса НАТО в Женеве 12 июля 2023, 17:34 Текст: Ольга Никитина

Швейцария учитывает сообщение НАТО о возможности создания в Женеве отделения связи с международными организациями, сообщил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер. Эльчингер заявил, что по данному вопросу «ведутся дискуссии», передает РИА «Новости». О том, что НАТО работает над созданием своего представительства в Женеве, сообщалось в итоговом заявлении по итогам первого дня саммита стран НАТО в Вильнюсе. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что расширение НАТО и поглощение нейтральных стран подрывает перспективы диалога по европейской безопасности.