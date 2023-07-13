Число пропавших без вести после подтоплений на Кубани увеличилось до четырех человек

Число пропавших без вести после подтоплений на Кубани вновь увеличилось до четырех человек

Число пропавших без вести вновь увеличилось до четырех человек после подтоплений на Кубани, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник РИА «Новости», кроме двух найденных погибших, сейчас без вести пропавшими числятся четыре человека.

Всего, по данным МЧС, после сильных дождей было подтоплено порядка 650 придворовых территорий и 290 домов, по состоянию на утро четверга вода сошла со всех подтопленных дворов и домов, семь человек остаются в пунктах временного размещения.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Краснодарском крае, вызванного проливными дождями, погиб один человек, еще четверо пропали без вести. Режим ЧС из-за подтоплений ввели на территории Хостинского и Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории «Сириус». Следователи завели уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления, тела двоих из них нашли.