Тела двоих пропавших без вести обнаружены в Туапсинском районе Кубани

Тела девушки 2003 года рождения и мужчины 1956 года рождения, которые числились пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсе, обнаружили в море, сообщает прокуратура Краснодарского края.

По информации ведомства, погибшие находились в частном доме, который смыло в реку при подтоплении, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Краснодарском крае, вызванного проливными дождями, погиб один человек, еще четверо пропали без вести.

Режим ЧС из-за подтоплений ввели на территории Хостинского и Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории «Сириус». Число подтопленных из-за ливней дворов на Кубани к среде достигло 650.