При наводнении на Кубани погиб один человек, четверо пропали без вести

При наводнении в Туапсинском районе Кубани погиб один человек, еще четверо пропали без вести

В результате наводнения в Краснодарском крае, вызванного проливными дождями, погиб один человек, еще четверо пропали без вести, сообщили в экстренных службах.

«В результате дождевого паводка погиб один человек. Судьба четырех человек по-прежнему не известна», – сказал источник ТАСС.



Ране сообщалось, что при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края, где введен режим ЧС из-за сильных осадков, пропали три человека. Кроме того, режим ЧС из-за подтоплений ввели на территории Хостинского и Адлерского районов Сочи, а также на федеральной территории «Сириус». Число подтопленных из-за ливней дворов на Кубани к среде достигло 650.