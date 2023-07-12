При подтоплениях в Туапсинском районе пропали три человека

Режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани из-за ливней, три человека пропали без вести

Три человека пропали без вести во время подтоплений в Туапсинском районе Краснодарского края, где введен режим ЧС из-за сильных осадков, сообщают в региональном оперативном штабе.

В Telegram-канале ведомства указано, что системы оповещения населения сработали вовремя. Пострадавших и погибших нет, однако три человека числятся пропавшими.

В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района введен режим ЧС из-за сильных осадков, ведется эвакуация населения, в зоне подтопления работают все экстренные службы, передает РИА «Новости».

По информации губернатора региона Вениамина Кондратьева, в Туапсинском районе прошли залповые дожди – за три часа выпало 144 мм осадков, уровень воды в реках уже начал спадать. Кроме того, из-за непогоды на автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель.

Как уточнили в ГУМЧС, в связи с угрозой подтопления спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, а также перевезли маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения.

По информации пресс-службы Упрдор «Черноморье», движение на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон» в Туапсинском районе ограничено из-за подтоплений.

Как отметили в администрации Туапсинского района, перекрыто движение по трассе Джубга – Сочи.

«На участке км 10 + 500 – 10 + 700 зафиксировано подтопление проезжей части в связи с обильными осадками. Движение перекрыто и регулируется Госавтоинспекцией. На 39-м км сошел оползень. На км 43 + 700 упало два дерева», – указано в сообщении.

Накануне в Сочи ввели режим ЧС из-за ливней.