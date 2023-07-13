|
|
Во Франции приняли проект о рекордном увеличении военного бюджета
Парламент Франции поддержал законопроект с бюджетом для военных трат в 413 млрд евро
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Французские депутаты приняли проект закона «о военном программировании», по которому военный бюджет страны увеличится до рекордных 413 млрд евро в 2024–2030 годах.
Сенат Франции (верхняя палата парламента) поддержал финальную версию проекта, передает РИА «Новости».
По этому законопроекту, в 2024–2030 годах французская армия получит бюджет до 400 млрд евро. С учетом внебюджетных расходов общий бюджет ВС Франции должен составить 413 млрд евро. В период 2019–2025 годов бюджет составлял 295 млрд евро.
Проект предлагает модернизировать армию, средства ядерного сдерживания, улучшить условия для военных, обновить оборудование, вложить средства в защиту киберпространства, космоса и ВМС.
Вместе с тем бюджет предполагает снижение тяжелых вооружений (танки и бронетранспортеры).
Кремль указал Франции на последствия передачи Украине дальнобойных ракет
Песков: Решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты чревато последствиями
Решение французского президента Эммануэля Макрона передать киевскому режиму ракеты дальнего действия ошибочное, оно чревато последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По его словам, это не сможет повлиять на ход специальной военной операции, но могут утяжелить участь киевских властей.
Ранее во вторник Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего действия.
В США сказали, когда наступит критический момент для ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: У ВСУ закончатся ресурсы для военных действий к декабрю
У Украины из-за потерь личного состава ВСУ и военной техники нет никаких шансов продолжать боевые действия после декабря, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал «спорным вопросом», что будет с Украиной после декабря.
Решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы эксперт объяснил истощением американских запасов. При этом он считает, что США не смогут наладить производство на таком уровне, чтобы в будущем покрывать потребности ВСУ, передает РИА «Новости».
Из-за отсутствия запасов вооружений власти США ставят под угрозу безопасность собственной страны, добавил Джонсон.
Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что своими резкими заявлениями США блокируют возможность переговоров для Киева.
Франция указала радиус действия переданных Украине ракет SCALP
Министр вооруженных сил Франции Лекорню указал радиус действия переданных Украине ракет SCALP – 250 км
Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
Лекорню заявил, что SCALP дадут вооруженным силам Украины возможность «наносить удары на глубину в ходе контрнаступления, в частности по командным центрам за линией фронта». При этом он заверил, что речь идет не об эскалации конфликта, а о возможности Украине «осуществлять оборону». Он подтвердил, что Украина обещала не применять SCALP против территорий, которые Киев и его союзники признают российскими, передает ТАСС со ссылкой на LCI.
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия. SCALP планируется интегрировать с «незападными военными самолетами», сообщил французский военный источник.
Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
AFP: Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
На украинской территории уже находятся первые французские ракеты дальнего действия Scalp, сообщил военный источник Agence France-Presse (AFP).
Киевский режим получил первые ракеты одновременно с объявлением президента Франции Эммануэля Макрона об их поставке, сообщил собеседник Agence France-Presse, передает РИА «Новости».
Между тем французский военный источник Reuters заявил, что украинская сторона заверила французскую о применении этих ракет только в пределах «международно признанных границ».
Он пояснил, что Scalp планируется интегрировать с «незападными военными самолетами».
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия.
Российский танковый взвод отразил пять украинских атак
Минобороны: Танковый взвод группировки «Восток» отразил пять украинских атак
|
|
Танковый взвод полка российской группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак со стороны украинских националистов и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Чехов уточнил, что пять атак противника были отражены за короткий промежуток времени. Лейтенант Кыдрасов, по его словам, руководил действиями бронегруппы по подавлению сил укрывшегося в лесах противника. Офицер лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Восток» отметил самоотверженные действия взвода и личное мужество офицера Кыдрасова, которые позволили остановить украинское контрнаступление.
Также Чехов сообщил, что военнослужащие «Восточной» группировки на Запорожском направлении уничтожили несколько групп противника, пытавшего перейти в наступление. ВСУ было нанесено огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации, рассказал он.
На Южно-Донецком направлении российские военные сорвали выдвижение двух украинских взводов в направлении южнее Водяново. Группу уничтожили вместе с автомобильной техникой, сообщил Чехов.
Ранее в среду сообщалось, что российские войска группировки «Центр» нанесли удар тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях.
Кадыров сообщил о пленении пятерых солдат ВСУ под Артемовском
Кадыров сообщил о пленении пятерых солдат ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском
Спецназ «Ахмат» в районе населенного пункта Клещеевка на Бахмутском (Артемовском) направлении взял в плен пятерых украинских боевиков, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров написал в своем Telegram-канале, что это произошло на фоне «истерии» в украинских СМИ о том, что Клещеевка якобы находится под «огневым контролем» со стороны вооруженных сил Украины. Глава Чечни опроверг эти слухи, подчеркнув, что населенный пункт находится под российским контролем.
Он отметил, что это – первые плоды работы легендарной 4-й бригады второго армейского корпуса ЛНР и спецназа «Ахмат» после передислокации на Артемовское направление.
Кадыров отметил, что ранее «некоторые укровояки заявляли, что в районе Бахмута спецназ «Ахмат» не видели». Он предположил, что у украинских националистов возникли «проблемы со зрением», либо «они решили значительно отдалиться от огневых позиций по понятным нам соображениям».
Также глава Чечни назвал «очередным информационным вбросом ЦИПсО» сообщения украинских медиа о том, что спецназ якобы несет «большие потери» в Артемовске.
9 июля Кадыров сообщал, что спецназ «Ахмат» командованием специальной военной операции переброшен на сложное Бахмутское (Артемовское) направление.
Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
Посол Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским решениям саммита НАТО
|
|
Общественное мнение в США готовят к одобрению любых антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов, комментарий которого опубликован в Telegram-канале посольства России в США, отметил, что в преддверии саммита Североатлантического альянса атмосфера в информполе США максимально накалилась.
Ситуация, по его словам, продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу противостояния России и стран НАТО. Западники предпринимают меры, которые создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из сложившегося острейшего военно-политического кризиса, грозящего самыми серьезными последствиями для международной безопасности, предупредил дипломат.
Власти США на ежедневной основе демонстрируют примеры двойных стандартов, констатировал посол. Чем больше Вашингтон втягивается в украинский конфликт, тем циничнее выглядят их действия и «обветшалость моральных принципов», подчеркнул Антонов. Так, годами США равнодушно смотрели на то, что происходит в Донбассе, не замечая убийств мирных жителей и вводя против России санкции на «прегрешения», которых не существовало. США, напомнил он, публично выступали против использования негуманных вооружений, а сами бросают кассетные боеприпасы в пучину украинского кризиса, озвучивая лишь один тезис: «Необходима победа над русскими».
Реакцию американской стороны на признание Киева в теракте на Крымскому мосту Антонов назвал наглядным примером откровенной антироссийской позиции. По его словам, США ни на грош не ценят правду, а в центре усилий, на которые направлена их политика, – нанесение максимального ущерба престижу и авторитету России во имя обеспечения стратегического поражения нашей страны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящий саммит Североатлантического альянса будет предсказуемым и пройдет «в худших традициях западных манипуляций».
Шойгу заявил о многократном увеличении выпуска вооружений по сравнению с 2022 годом
Шойгу: Российский ОПК нарастил выпуск боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с 2022 годом
|
|
В 2023 году российская оборонная промышленность увеличила выпуск боеприпасов больше, чем в 10 раз по сравнению с началом 2022 года, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружений, военной спецтехники, средств поражения и обеспечить их ускоренные поставки в войска, заявил глава ведомства в интервью «Известиям».
С марта 2022 года число закупаемых и модернизируемых образцов военной техники, поставляемых по гособоронзаказу, увеличилось в 1,8 раза. В 2023 году это число выросло более чем в пять раз по сравнению с 2022 годом.
Некоторые поставки БПЛА, таких, как «Орлан-10», «Орлан-30», выросли в 53 раза. Производители работают 24 часа и семь дней в неделю, подчеркнул он.
«Камаз» увеличил поставки автомобилей в 17,6 раз, «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.
Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и капитальный ремонт БМП-3 в 2,1 раза, Арзамасский машиностроительный завод увеличил поставку БТР-82 в четыре раза, а «Тигр-М» – в два раза.
Поставки вертолетов Ка-52 выросли в два раза, Ми-28 – в три раза. Автозавод «Урал» нарастил поставки автомобилей почти в восемь раз, заключил министр.
Ранее первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков сообщал, что выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд СВО.
В Конгрессе США предложили запретить экспорт кассетных бомб
В Конгрессе США инициировали поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных боеприпасов
|
|
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, представляющий штат Флорида, заявил о намерении выступить в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету США на 2024 финансовый год, которая запрещает властям направлять Украине или какой-либо другой стране кассетные боеприпасы.
Гетц в эфире своего онлайн-шоу Firebrand сообщил, что поправку, согласно которой «никакая военная помощь не должна затрагивать кассетные боеприпасы», внесла конгрессмен-демократ Сара Джейкобс, передает РИА «Новости».
Также внесенная поправка ограничивает выдачу экспортных оборонных лицензий на кассетные боеприпасы, запрещает их продажу и передачу другим странам технологий, связанных с этим видом оружия.
Гетц уверен, кассетные боеприпасы не смогут положить конец конфликту на Украине, однако их применение, по его мнению, является отличительной чертой «самых кровавых и бесчеловечных войн» в мире.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон объяснил решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы истощением американских запасов.
Макрон: Франция поставит Украине ракеты дальнего действия
Французская сторона намерена передать киевскому режиму ракеты дальнего действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом НАТО в Вильнюсе.
Решение об увеличении поставок и оборудования Киеву, а также о поставке ракет, позволяющих наносить удары вглубь, принял лично сам Макрон, об этом он заявил перед началом саммита, передает РИА «Новости».
Это должно позволить украинской стороне «защищать свою территорию».
В начале июля координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США пока не приняли решения о передаче Украине ракет ATACMS дальностью действия 300 км.
Российские «Солнцепеки» ударили по трем опорным пунктам ВСУ
Минобороны: ВС России ударили «Солнцепеками» по трем опорным пунктам и району сосредоточения ВСУ
|
|
Российские войска группировки «Центр» нанесли удар тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Савчук сообщил также, что поражение живой силе и технике 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ нанесено огнем артиллерии группировки «Центр».
В результате удара «Солнцепеком» были уничтожены две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пикап, передает ТАСС.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что на Краснолиманском направлении российские артиллеристы поразили из «Мста-С» гаубицу М-777 иностранного производства. Также артиллеристы, взаимодействуя с расчетами БПЛА и станций артразведки, поразили буксируемую гаубицу ВСУ, добавили в военном ведомстве.
Накануне сообщалось, что экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил в районе н. п. Ягодное и Миньковка скопления живой силы противника.
Байден пообещал продать F-16 Турции
Байден выразил уверенность в успехе продажи истребителей F-16 Турции
Соединенные Штаты преуспеют в продаже Турции истребителей F-16, заявил глава Белого дома Джозеф Байден после саммита НАТО в Вильнюсе.
Байден выразил уверенность в том, что США смогут продать F-16 Турции и успешно закрыть сделку, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американский президент поддерживает идею о поставках F-16 Турции. Анкара запросила у Вашингтона 40 таких истребителей.
Экс-советница Пентагона объяснила желание США поставить Украине кассетные бомбы
Экс-советница Пентагона Квятковски: США поставками Украине решили избавиться от старых запасов кассетных боеприпасов
Решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы вызвано желанием американского военного ведомства избавиться от старых запасов, заявила бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски.
Квятковски отметила, что от этих бомб «действительно трудно избавиться», извлекая при этом прибыль, поскольку во многих странах этот вид оружия запрещен, передает РИА «Новости».
Пентагон собирается старые запасы вооружений, которые хранятся в арсеналах, на более современные и прибыльные разновидности.
Квятковски также высказала мнение, что никакие из официально озвученных Вашингтоном ограничений при применении данных боеприпасов украинской стороной на деле не будут действовать.
Между тем от конгрессменов из Республиканской и Демократической партий поступила инициатива о запрете экспорта Соединенными Штатами кассетных боеприпасов – на Украину и в любую другую страну.
В США отвели 15 лет на восстановление потраченных на Украину запасов оружия
Американский офицер Гауб заявил, что в США остались для Киева только кассетные боеприпасы
Решение властей Соединенных Штатов отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных американских запасов вооружений, заявил подполковник армии США в отставке Дарин Гауб.
Гауб в интервью американскому телеканалу Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что США потребуется «от 10 до 15 лет, чтобы восстановить все, что мы туда (на Украину – прим. ВЗГЛЯД) отправили», передает РИА «Новости».
Подполковник отметил, что запасы американского оружия опустились до «опасно низкого уровня».
Гауб считает, что по этой причине президент США Джо Байден решился отправить Украине кассетные боеприпасы. По мнению эксперта, американский лидер исходил из того, что у США для Украины «осталось только это».
Ранее бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски заявила, что решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы вызвано желанием американского военного ведомства избавиться от старых запасов. По ее словам, от этих бомб «действительно трудно избавиться», извлекая при этом прибыль, поскольку во многих странах этот вид оружия запрещен.
Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем
Valeurs Actuelles узнал о полученном Елисейским дворцом письме с человеческим пальцем
Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился человеческий палец, сообщают СМИ.
Письмо пришло в Елисейский дворец 9–10 июля, палец «поместили в холодильник, где полицейские хранят свою еду», передает РИА «Новости» со ссылкой на Valeurs Actuelles.
Человека, чей палец прислали в Елисейский дворец, удалось найти. Как пишет издание, о нем «позаботятся соответствующие службы». Не сообщается, что с ним произошло, кто прислал письмо и с какой целью это было сделано. Елисейский дворец не стал комментировать ситуацию.
В июне в пригородах Парижа, а позже и других городах Франции вспыхнули беспорядки после убийства правоохранителями 17-летнего подростка во французском Нантере. 14 июля во Франции празднуется главный национальный праздник – День взятия Бастилии. Власти опасаются новой вспышки беспорядков.