Во Франции приняли проект о рекордном увеличении военного бюджета

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13 июля, четверг  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
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Китайский автопром целится в мировые лидеры

Россию покоряет почти 20 автомобильных брендов из Поднебесной Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия стала для Китая крупнейшим рынком сбыта автомобилей. За пять месяцев этого года китайцы продали россиянам почти вдвое больше машин, чем за весь прошлый год. Число китайских брендов, пришедших покорять российский рынок, достигает уже почти 20, и они продолжают расти. Китайцы строят очень амбициозные планы по завоеванию не только российского, но и всего мирового авторынка.  Подробности...
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Западные СМИ: Зеленский на саммите НАТО сыграл роль еврейской бабушки

Действия Зеленского насторожили западных журналистов YVES HERMAN/POOl/EPA/ТАСС
«Капризная примадонна», «Типичный стиль морального давления», «Вспышки гнева» и «Дипломатия еврейской бабушки». Так западные СМИ описывают поведение президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе. На что еще пресса обратила внимание и как это повлияло на мнение лидеров стран НАТО о Зеленском? Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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История с ЧВК «Вагнер» обманула ожидания элиты Франции

Бойцы ЧВК «Вагнер» изумляют французскую разведку Сергей Пивоваров/РИА Новости
«Нам остается только разорвать все исторические труды – такого не было еще никогда». Такими словами французские военные и политические аналитики выражают свое потрясение, от которого они не могут оправиться до сих пор. В Париже ожидали, что мятеж ЧВК «Вагнер» погрузит Россию в хаос гражданской войны и развяжет Франции руки в Африке. Теперь они жестоко разочарованы – вместо этого «вагнеровцы» мирно и организованно сдали оружие. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Диалог власти с обществом – основа нашего будущего

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Дело не в генерале Попове. У нас за последние полтора года изменилось очень многое. В первую очередь изменилось общество. Которое, я напомню, взяло на себя ответственность за будущее страны. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Эрдоган – не предатель, а торговец

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Эрдогана о выдаче «азовцев» и согласие на включение Швеции в НАТО ряд российских экспертов оценили как самое настоящее предательство и признак слабости. Однако турецкий лидер лишь играет по правилам. Подробности...

Боятся ли русские западных наемников

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще-то почти пять тысяч убитых «туристов» – это реального много. Еще почти пять тысяч столкнулись с удивительным явлением, что война с Россией – это не расстрел иракцев с вертолета, красивой прогулочки не получилось – и упаковали вещички. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 8 комментариев
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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    Во Франции приняли проект о рекордном увеличении военного бюджета

    Парламент Франции поддержал законопроект с бюджетом для военных трат в 413 млрд евро

    13 июля 2023, 13:30

    Текст: Алексей Дегтярев

    Французские депутаты приняли проект закона «о военном программировании», по которому военный бюджет страны увеличится до рекордных 413 млрд евро в 2024–2030 годах.

    Сенат Франции (верхняя палата парламента) поддержал финальную версию проекта, передает РИА «Новости».

    По этому законопроекту, в 2024–2030 годах французская армия получит бюджет до 400 млрд евро. С учетом внебюджетных расходов общий бюджет ВС Франции должен составить 413 млрд евро. В период 2019–2025 годов бюджет составлял 295 млрд евро.

    Проект предлагает модернизировать армию, средства ядерного сдерживания, улучшить условия для военных, обновить оборудование, вложить средства в защиту киберпространства, космоса и ВМС.

    Вместе с тем бюджет предполагает снижение тяжелых вооружений (танки и бронетранспортеры).

    Кремль указал Франции на последствия передачи Украине дальнобойных ракет
    Песков: Решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты чревато последствиями
    		   
    11 июля 2023, 13:05
    Фото: Geni/Wikipedia.org
    Текст: Алексей Дегтярев

    Решение французского президента Эммануэля Макрона передать киевскому режиму ракеты дальнего действия ошибочное, оно чревато последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По его словам, это не сможет повлиять на ход специальной военной операции, но могут утяжелить участь киевских властей.

    Ранее во вторник Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего действия.

    Коментарии (129)
    В США сказали, когда наступит критический момент для ВСУ
    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: У ВСУ закончатся ресурсы для военных действий к декабрю

    10 июля 2023, 22:52

    Текст: Ольга Никитина

    У Украины из-за потерь личного состава ВСУ и военной техники нет никаких шансов продолжать боевые действия после декабря, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал «спорным вопросом», что будет с Украиной после декабря.

    Решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы эксперт объяснил истощением американских запасов. При этом он считает, что США не смогут наладить производство на таком уровне, чтобы в будущем покрывать потребности ВСУ, передает РИА «Новости».

    Из-за отсутствия запасов вооружений власти США ставят под угрозу безопасность собственной страны, добавил Джонсон.

    Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что своими резкими заявлениями США блокируют возможность переговоров для Киева.

    Коментарии (14)
    Франция указала радиус действия переданных Украине ракет SCALP
    Министр вооруженных сил Франции Лекорню указал радиус действия переданных Украине ракет SCALP – 250 км
    		   
    12 июля 2023, 01:21
    Фото: MBDA/Reuters
    Текст: Антон Антонов

    Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню заявил, что SCALP дадут вооруженным силам Украины возможность «наносить удары на глубину в ходе контрнаступления, в частности по командным центрам за линией фронта». При этом он заверил, что речь идет не об эскалации конфликта, а о возможности Украине «осуществлять оборону». Он подтвердил, что Украина обещала не применять SCALP против территорий, которые Киев и его союзники признают российскими, передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия. SCALP планируется интегрировать с «незападными военными самолетами», сообщил французский военный источник.

    Коментарии (10)
    Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
    AFP: Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
    		   
    11 июля 2023, 15:07
    Фото: REUTERS/Benoit Tessier
    Текст: Алексей Дегтярев

    На украинской территории уже находятся первые французские ракеты дальнего действия Scalp, сообщил военный источник Agence France-Presse (AFP).

    Киевский режим получил первые ракеты одновременно с объявлением президента Франции Эммануэля Макрона об их поставке, сообщил собеседник Agence France-Presse, передает РИА «Новости».

    Между тем французский военный источник Reuters заявил, что украинская сторона заверила французскую о применении этих ракет только в пределах «международно признанных границ».

    Он пояснил, что Scalp планируется интегрировать с «незападными военными самолетами».

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия.

    Коментарии (91)
    Российский танковый взвод отразил пять украинских атак
    Минобороны: Танковый взвод группировки «Восток» отразил пять украинских атак
    		   
    11 июля 2023, 06:04
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Никитина

    Танковый взвод полка российской группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак со стороны украинских националистов и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

    Чехов уточнил, что пять атак противника были отражены за короткий промежуток времени. Лейтенант Кыдрасов, по его словам, руководил действиями бронегруппы по подавлению сил укрывшегося в лесах противника. Офицер лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» отметил самоотверженные действия взвода и личное мужество офицера Кыдрасова, которые позволили остановить украинское контрнаступление.

    Также Чехов сообщил, что военнослужащие «Восточной» группировки на Запорожском направлении уничтожили несколько групп противника, пытавшего перейти в наступление. ВСУ было нанесено огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации, рассказал он.

    На Южно-Донецком направлении российские военные сорвали выдвижение двух украинских взводов в направлении южнее Водяново. Группу уничтожили вместе с автомобильной техникой, сообщил Чехов.

    Ранее в среду сообщалось, что российские войска группировки «Центр» нанесли удар тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях.

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    Кадыров сообщил о пленении пятерых солдат ВСУ под Артемовском
    Кадыров сообщил о пленении пятерых солдат ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском

    11 июля 2023, 04:17

    Текст: Ольга Никитина

    Спецназ «Ахмат» в районе населенного пункта Клещеевка на Бахмутском (Артемовском) направлении взял в плен пятерых украинских боевиков, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров написал в своем Telegram-канале, что это произошло на фоне «истерии» в украинских СМИ о том, что Клещеевка якобы находится под «огневым контролем» со стороны вооруженных сил Украины. Глава Чечни опроверг эти слухи, подчеркнув, что населенный пункт находится под российским контролем.

    Он отметил, что это – первые плоды работы легендарной 4-й бригады второго армейского корпуса ЛНР и спецназа «Ахмат» после передислокации на Артемовское направление.

    Кадыров отметил, что ранее «некоторые укровояки заявляли, что в районе Бахмута спецназ «Ахмат» не видели». Он предположил, что у украинских националистов возникли «проблемы со зрением», либо «они решили значительно отдалиться от огневых позиций по понятным нам соображениям».

    Также глава Чечни назвал «очередным информационным вбросом ЦИПсО» сообщения украинских медиа о том, что спецназ якобы несет «большие потери» в Артемовске.

    9 июля Кадыров сообщал, что спецназ «Ахмат» командованием специальной военной операции переброшен на сложное Бахмутское (Артемовское) направление.

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    Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
    Посол Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским решениям саммита НАТО
    		   
    11 июля 2023, 03:44
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Общественное мнение в США готовят к одобрению любых антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, комментарий которого опубликован в Telegram-канале посольства России в США, отметил, что в преддверии саммита Североатлантического альянса атмосфера в информполе США максимально накалилась.

    Ситуация, по его словам, продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу противостояния России и стран НАТО. Западники предпринимают меры, которые создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из сложившегося острейшего военно-политического кризиса, грозящего самыми серьезными последствиями для международной безопасности, предупредил дипломат.

    Власти США на ежедневной основе демонстрируют примеры двойных стандартов, констатировал посол. Чем больше Вашингтон втягивается в украинский конфликт, тем циничнее выглядят их действия и «обветшалость моральных принципов», подчеркнул Антонов. Так, годами США равнодушно смотрели на то, что происходит в Донбассе, не замечая убийств мирных жителей и вводя против России санкции на «прегрешения», которых не существовало. США, напомнил он, публично выступали против использования негуманных вооружений, а сами бросают кассетные боеприпасы в пучину украинского кризиса, озвучивая лишь один тезис: «Необходима победа над русскими».

    Реакцию американской стороны на признание Киева в теракте на Крымскому мосту Антонов назвал наглядным примером откровенной антироссийской позиции. По его словам, США ни на грош не ценят правду, а в центре усилий, на которые направлена их политика, – нанесение максимального ущерба престижу и авторитету России во имя обеспечения стратегического поражения нашей страны.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящий саммит Североатлантического альянса будет предсказуемым и пройдет «в худших традициях западных манипуляций».

    Коментарии (2)
    Шойгу заявил о многократном увеличении выпуска вооружений по сравнению с 2022 годом
    Шойгу: Российский ОПК нарастил выпуск боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с 2022 годом
    		   
    11 июля 2023, 19:05
    Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    В 2023 году российская оборонная промышленность увеличила выпуск боеприпасов больше, чем в 10 раз по сравнению с началом 2022 года, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружений, военной спецтехники, средств поражения и обеспечить их ускоренные поставки в войска, заявил глава ведомства в интервью «Известиям».

    С марта 2022 года число закупаемых и модернизируемых образцов военной техники, поставляемых по гособоронзаказу, увеличилось в 1,8 раза. В 2023 году это число выросло более чем в пять раз по сравнению с 2022 годом.

    Некоторые поставки БПЛА, таких, как «Орлан-10», «Орлан-30», выросли в 53 раза. Производители работают 24 часа и семь дней в неделю, подчеркнул он.

    «Камаз» увеличил поставки автомобилей в 17,6 раз, «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.

    Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и капитальный ремонт БМП-3 в 2,1 раза, Арзамасский машиностроительный завод увеличил поставку БТР-82 в четыре раза, а «Тигр-М» – в два раза.

    Поставки вертолетов Ка-52 выросли в два раза, Ми-28 – в три раза. Автозавод «Урал» нарастил поставки автомобилей почти в восемь раз, заключил министр.

    Ранее первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков сообщал, что выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд СВО.

    Коментарии (11)
    В Конгрессе США предложили запретить экспорт кассетных бомб
    В Конгрессе США инициировали поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных боеприпасов
    		   
    11 июля 2023, 00:33
    Фото: Ron Sachs – CNP/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, представляющий штат Флорида, заявил о намерении выступить в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету США на 2024 финансовый год, которая запрещает властям направлять Украине или какой-либо другой стране кассетные боеприпасы.

    Гетц в эфире своего онлайн-шоу Firebrand сообщил, что поправку, согласно которой «никакая военная помощь не должна затрагивать кассетные боеприпасы», внесла конгрессмен-демократ Сара Джейкобс, передает РИА «Новости».

    Также внесенная поправка ограничивает выдачу экспортных оборонных лицензий на кассетные боеприпасы, запрещает их продажу и передачу другим странам технологий, связанных с этим видом оружия.

    Гетц уверен, кассетные боеприпасы не смогут положить конец конфликту на Украине, однако их применение, по его мнению, является отличительной чертой «самых кровавых и бесчеловечных войн» в мире.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон объяснил решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы истощением американских запасов.

    Коментарии (0)
    Макрон: Франция поставит Украине ракеты дальнего действия
    		   
    11 июля 2023, 12:48
    Фото: Henri Swzarc/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона намерена передать киевскому режиму ракеты дальнего действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

    Решение об увеличении поставок и оборудования Киеву, а также о поставке ракет, позволяющих наносить удары вглубь, принял лично сам Макрон, об этом он заявил перед началом саммита, передает РИА «Новости».

    Это должно позволить украинской стороне «защищать свою территорию».

    В начале июля координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США пока не приняли решения о передаче Украине ракет ATACMS дальностью действия 300 км.

    Коментарии (5)
    Российские «Солнцепеки» ударили по трем опорным пунктам ВСУ
    Минобороны: ВС России ударили «Солнцепеками» по трем опорным пунктам и району сосредоточения ВСУ
    		   
    11 июля 2023, 05:32
    Фото: кадр из видео Минобороны
    Текст: Ольга Никитина

    Российские войска группировки «Центр» нанесли удар тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    Савчук сообщил также, что поражение живой силе и технике 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ нанесено огнем артиллерии группировки «Центр».

    В результате удара «Солнцепеком» были уничтожены две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пикап, передает ТАСС.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что на Краснолиманском направлении российские артиллеристы поразили из «Мста-С» гаубицу М-777 иностранного производства. Также артиллеристы, взаимодействуя с расчетами БПЛА и станций артразведки, поразили буксируемую гаубицу ВСУ, добавили в военном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил в районе н. п. Ягодное и Миньковка скопления живой силы противника.

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    Байден пообещал продать F-16 Турции
    Байден выразил уверенность в успехе продажи истребителей F-16 Турции
    		   
    12 июля 2023, 21:37
    Фото: U.S. Air Force/Val Gempis
    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты преуспеют в продаже Турции истребителей F-16, заявил глава Белого дома Джозеф Байден после саммита НАТО в Вильнюсе.

    Байден выразил уверенность в том, что США смогут продать F-16 Турции и успешно закрыть сделку, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Ранее его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американский президент поддерживает идею о поставках F-16 Турции. Анкара запросила у Вашингтона 40 таких истребителей.

    Коментарии (6)
    Экс-советница Пентагона объяснила желание США поставить Украине кассетные бомбы
    Экс-советница Пентагона Квятковски: США поставками Украине решили избавиться от старых запасов кассетных боеприпасов

    11 июля 2023, 03:11

    Текст: Ольга Никитина

    Решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы вызвано желанием американского военного ведомства избавиться от старых запасов, заявила бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски.

    Квятковски отметила, что от этих бомб «действительно трудно избавиться», извлекая при этом прибыль, поскольку во многих странах этот вид оружия запрещен, передает РИА «Новости».

    Пентагон собирается старые запасы вооружений, которые хранятся в арсеналах, на более современные и прибыльные разновидности.

    Квятковски также высказала мнение, что никакие из официально озвученных Вашингтоном ограничений при применении данных боеприпасов украинской стороной на деле не будут действовать.

    Между тем от конгрессменов из Республиканской и Демократической партий поступила инициатива о запрете экспорта Соединенными Штатами кассетных боеприпасов – на Украину и в любую другую страну.

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    В США отвели 15 лет на восстановление потраченных на Украину запасов оружия
    Американский офицер Гауб заявил, что в США остались для Киева только кассетные боеприпасы

    11 июля 2023, 06:51

    Текст: Ольга Никитина

    Решение властей Соединенных Штатов отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных американских запасов вооружений, заявил подполковник армии США в отставке Дарин Гауб.

    Гауб в интервью американскому телеканалу Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что США потребуется «от 10 до 15 лет, чтобы восстановить все, что мы туда (на Украину – прим. ВЗГЛЯД) отправили», передает РИА «Новости».

    Подполковник отметил, что запасы американского оружия опустились до «опасно низкого уровня».

    Гауб считает, что по этой причине президент США Джо Байден решился отправить Украине кассетные боеприпасы. По мнению эксперта, американский лидер исходил из того, что у США для Украины «осталось только это».

    Ранее бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски заявила, что решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы вызвано желанием американского военного ведомства избавиться от старых запасов. По ее словам, от этих бомб «действительно трудно избавиться», извлекая при этом прибыль, поскольку во многих странах этот вид оружия запрещен.

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    Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем
    Valeurs Actuelles узнал о полученном Елисейским дворцом письме с человеческим пальцем

    13 июля 2023, 03:52

    Текст: Антон Антонов

    Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился человеческий палец, сообщают СМИ.

    Письмо пришло в Елисейский дворец 9–10 июля, палец «поместили в холодильник, где полицейские хранят свою еду», передает РИА «Новости» со ссылкой на Valeurs Actuelles.

    Человека, чей палец прислали в Елисейский дворец, удалось найти. Как пишет издание, о нем «позаботятся соответствующие службы». Не сообщается, что с ним произошло, кто прислал письмо и с какой целью это было сделано. Елисейский дворец не стал комментировать ситуацию.

    В июне в пригородах Парижа, а позже и других городах Франции вспыхнули беспорядки после убийства правоохранителями 17-летнего подростка во французском Нантере. 14 июля во Франции празднуется главный национальный праздник – День взятия Бастилии. Власти опасаются новой вспышки беспорядков.


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