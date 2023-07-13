Во Франции приняли проект о рекордном увеличении военного бюджета

Парламент Франции поддержал законопроект с бюджетом для военных трат в 413 млрд евро

Французские депутаты приняли проект закона «о военном программировании», по которому военный бюджет страны увеличится до рекордных 413 млрд евро в 2024–2030 годах.

Сенат Франции (верхняя палата парламента) поддержал финальную версию проекта, передает РИА «Новости».

По этому законопроекту, в 2024–2030 годах французская армия получит бюджет до 400 млрд евро. С учетом внебюджетных расходов общий бюджет ВС Франции должен составить 413 млрд евро. В период 2019–2025 годов бюджет составлял 295 млрд евро.

Проект предлагает модернизировать армию, средства ядерного сдерживания, улучшить условия для военных, обновить оборудование, вложить средства в защиту киберпространства, космоса и ВМС.

Вместе с тем бюджет предполагает снижение тяжелых вооружений (танки и бронетранспортеры).