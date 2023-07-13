Украинцы попросили Зеленского ввести уголовную ответственность за оскорбление нации

Украинцы попросили президента Зеленского ввести уголовную ответственность за оскорбление нации

В Киеве зарегистрирована петиция с просьбой ввести ответственность в виде штрафов и тюремного заключения за оскорбление чувств причисляющих себя к «украинской нации».

Автор петиции просит дополнить уголовный кодекс статьей, которая предусмотрит наказания за «нарушения прав граждан, признающих свою принадлежность к украинской нации», передает ТАСС.

Предлагается ввести штраф от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов или лишением свободы на срок до пяти лет.

При этом в петиции уточняется, что в случае если действия сопровождаются насилием или угрозами либо совершены должностным лицом, то наказание должно предусматривать штраф от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов или лишение свободы от пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

По задумке автора петиции, действия, нарушающие права украинцев, совершенные группой лиц, должны повлечь ответственность в виде тюремного заключения до восьми лет.

Отмечается, что определить свою «принадлежность к украинской нации» можно самостоятельно в устной форме.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тыс. голосов. К настоящему моменту ее поддержали 598 человек. Сбор подписей будет продолжаться еще 91 день.