Страны G7 начали обсуждать с Украиной обязательства по безопасности

Декларация G7: Страны «Группы семи» начинают переговоры с Украиной по двусторонним обязательствам в сфере безопасности

Страны «Группы семи» (G7) начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, говорится в декларации семи государств об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

В документе говорится, что страны «Группы семи» (G7) начали переговоры с Украиной, чтобы подтвердить посредством двусторонних обязательств и договоренностей неизменность поддержки Украины, передает ТАСС.

По словам президента США Джо Байдена, с помощью двусторонних переговоров предстоит выработать конкретные долгосрочные обязательства Запада перед Украиной в сфере безопасности.

Кроме того, страны «Группы семи» (G7) пообещали работать с Украиной над расширенным пакетом договоренностей по безопасности в случае нового конфликта с Россией в будущем.

Ранее британская Financial Times сообщила, что «Группа семи» (G7) согласовала общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине.