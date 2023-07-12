Зеленский согласился, что Украина сейчас не может присоединиться к НАТО

Президент Украины Зеленский согласился, что Украина не может присоединиться к НАТО во время конфликта

В Киеве есть понимание того, что страна не может стать членом НАТО, пока продолжается конфликт, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, дружественные Украине страны помогают оружием, и это в Киеве ценят, на Украине понимают, что не страна не может стать частью альянса, пока не закончится конфликт, передает РИА «Новости».

«Я хочу, чтобы все понимали, мы цивилизованные, адекватные люди. Украина борется при этом, точно понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война», – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский оценил результаты саммита «хорошими», хотя Киев так и не получил приглашение в состав НАТО.

